Ilary Blasi a poche ore dall'intervista-bomba del presunto amante appare serena e rilassata in pubblico a Roma con la figlia: foto

Look total black, con cappotto oversize, sciarpa calda annodata al collo e sorriso stampato sul volto. Ilary Blasi è mondana più che mai. A poche ore dall'intervista-bomba del presunto amante, Cristiano Iovino, che ha parlato di “frequentazione intima” con la conduttrice sulle pagine de Il Messaggero, la 42enne appare serena e rilassata in pubblico a Roma con la figlia. Lei e Isabel, la piccola di 7 anni, non vogliono perdersi neppure un minuto dello spettacolo: sono all’Auditorium della Conciliazione per SuperMagic.

La Blasi, che domenica sarà anche una delle attesissime ospiti di Verissimo, non pare affatto preoccupata o infastidita dalle affermazioni fatte dal personal trainer e imprenditore 42enne. Lei conferma la sua verità, quella raccontata nel docufilm Unica e nel libro, in uscita il 30 gennaio edito da Mondadori, “Che Stupida”. E’ probabile lo ribadisca pure in tv, su Canale 5. Intanto si prende una serata di svago con la sua ultimogenita. Con loro ci sono anche alcune amichette di Isabel, euforiche per l’emozione di assistere a tanti numeri di magia.

Ilary guarda con grande meraviglia i migliori illusionisti del mondo in scena sul palco. Le bambine fanno altrettanto. Qualcosa la presentatrice la rivela anche sul social, nelle sue storie. In strada i fotografi fanno a gara per immortalarla, lei si concede, ma non troppo. C’è chi vorrebbe avvicinarsi, ma l’ex Letterina dribbla i curiosi. E’ una mamma attenta solo alla sua Isabel che porta a teatro per regalarle un sogno, con tanto di bacchetta magica. Del resto si continuerà a vociferare, impossibile fermare i gossip. Lei ha le spalle larghe. Quel che aveva da dire l'ha detto. Anche se c'è ancora il divorzio da discutere in aula: il clamore legato all'addio con Totti e ai presunti tradimenti di entrambi non finirà qui.