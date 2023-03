''Dopo l'intervista a Le Iene non posso più andare nei family hotel'': la rabbia di Guendalina Tavassi

L'ex gieffina è arrabbiatissima e si scaglia contro le strutture alberghiere

Dopo l'intervista a Le Iene è saltato il suo soggiorno sulla neve con i figli

Guendalina Tavassi sui social è una furia. L'ex gieffina doveva partire per una vacanza sulla neve con i figli, ma qualcosa è andato storto. Tutta colpa dell'intervista rilasciata a Le Iene.

Guendalina Tavassi si sfoga su Instagram dopo il viaggio annullato in montagna

Nel servizio del programma di Italia Uno la 37enne ha rivelato i dettagli della sua relazione con il fidanzato Federico Perna, una storia passionale che la porta a fare l'amore anche quattro volte al giorno. Le dichiarazioni hanno avuto delle conseguenze come ha spiegato Guenda su Instagram: ‘’E’ giusto che sappiate tutti quanta gente di m.. c’è dietro tante strutture famigliari dove vanno tante famiglie in inverno con bambini perchè si scia e c’è l’animazione. Io dovevo andare qualche tempo fa in una di queste, ma non ho potuto per problemi privati e adesso ho contattato il Pr della struttura. Volete sapere cosa mi ha risposto?’’.

Dopo l'intervista a Le Iene il viaggio in montagna è stato annullato

Nello sfogo social Guendalina rivela che dopo l’intervista a Le Iene (quella in cui la Tavassi confessa di fare l’amore quattro volte al giorno con il fidanzato) i responsabili della struttura le avrebbero fatto sapere che la sua immagine non "collima" con il contesto degli alberghi della catena, essendo luoghi di aggregazione per famiglie.

Nel servizio de Le Iene la 37enne aveva rivelato le sue abitudini sessuali

Ecco allora la risposta della 37enne romana: ‘’Io non posso andare quindi nelle molteplici strutture che hanno e voglio dire al pr e responsabili di queste strutture family che i bambini in qualche modo nascono, anzi gli consiglio prettamente di non farlo quattro volte al giorno, ma almeno una volta all’anno non gli farebbe male’’.