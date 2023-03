''Ho avuto una fidanzata, per me era un faro'': il mezzo coming out di Claudia Pandolfi in tv

L’attrice ha confermato di sentirsi ‘etero ma anche un po’ lesbica’

A ‘Belve’ ha raccontato di aver avuto una relazione con un’altra donna

Claudia Pandolfi ha fatto un mezzo coming out in tv. O meglio, ha confermato a ‘Belve’, nella nuova puntata in onda martedì 21 marzo, quanto disse una volta, cioè di essere “eterosessuale ma anche un po’ lesbica”. Alla domanda di Francesca Fagnani che le ha ricordato la frase pronunciata tempo fa, l’attrice 48enne ha risposto: “Una volta feci una conferenza stampa e al termine della conferenza due o tre microfonini arrivarono sotto. Una disse una cosa un po’ lusinghiera e io le risposi: ‘Che ci stai a provà? Guarda che se ci provi ci riesci’. E l’altra: ‘Perché che cosa vuol dire?’”.

Claudia Pandolfi, 48 anni, ha fatto un mezzo coming out a 'Belve'

Quindi il racconto sull’amore per un’altra donna: “Sì diciamo che il mondo femminile mi ha incuriosito per un breve periodo della mia vita. Ho avuto una fidanzata. Mi sono innamorata di questa donna che per me era proprio un faro”.

L'attrice intervistata da Francesca Fagnani, 44 anni, a Belve, nella puntata in onda martedì 21 marzo su Rai2

“Era un periodo in cui avevo parecchie inquietudini e non mi posi nessun problema di nessun tipo e vissi questa storia bellissima che durò un mesetto”, ha aggiunto. “Fu l’unica esperienza”, ha poi concluso.