''Mi hanno fatto un danno veramente grande'': Guendalina Tavassi riappare su Instagram dopo due mesi

La 38enne ha un nuovo profilo: “Ero un influencer ora sono solo stata Hackerata!”

“Poi vi racconterò tutto quello che mi è accaduto”, dice euforica

+Era sparita, un’assenza durata moltissimo, con i follower in apprensione. Guendalina Tavassi riappare su Instagram dopo due mesi, tutta colpa di chi le ha hackerato il suo preziosissimo profilo. “Mi hanno fatto un danno veramente grande”, sottolinea la romana 38enne nelle sue Stories.

In piedi, smartphone in mano, con alle spalle il suo enorme armadio guardaroba, Guenda si riprende. E’ sorridente ed euforica. “Flowers, sono emozionata. Non so più nemmeno come si usa Instagram…! Tutto questo per dirvi che forse sono tornata. Poi vi racconterò tutto quello che mi è accaduto”, spiega.

La Tavassi ha un nuovo profilo. Si legge: “Ero un influencer ora sono solo stata Hackerata!”. Nel video postato Guendalina continua: “Per adesso sono qui, ho inventato questo hashtag che si chiama ‘findguendalina’. Quindi se volete sapere quello che faccio durante il giorno, voi basterà che mettiate questo hashtag e scoprirete dove io sarò, dove andrò. Pensate cosa caz*o ho pensato, non c’era questa cosa, non c’ero più neanche io, ma ora sono qui, aspettando di recuperare il profilo vero”.

L’ex gieffina infine aggiunge: “Volevo dirvi che mi siete mancati tantissimo. Cioè, sono stata bene, la psicologa ha detto che sto bene, ma ci voleva un po’ di questo. Ragazzi mi hanno fatto un danno veramente grande, ma noi torneremo più forti di prima. Se volete seguire i cavoli miei, io sarò sempre qui”.

Il nuovo profilo della 38enne romana

In un post scrive Guenda scrive ancora: "Flowers sono tornata!!!! Dopo 2 mesi di assenza (causa hackeraggio) ho deciso di aprire questo profilo che sarà una sorta di caccia al tesoro e il tesoro sono io ovviamente. Dovrete andare sull’Hashtag #findguendalina per vedere dove sarò, con chi sarò e cosa farò (anche se potrebbe non fregarvene nulla giustamente). Dopo la tempesta esce sempre il Sole in attesa del mio… Vi voglio bene" Flowers".