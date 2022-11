Guendalina Tavassi va a trovare il fratello al GF Vip: lo scontro con Antonella Fiordelisi è epico, social in fiamme

La sorella di Edoardo si scontra con la 24enne, da lei rinominata ‘Tontonella’

Guendalina Tavassi torna nella Casa di Cinecittà, dove ha conosciuto la popolarità nel 2010. La 36enne va al GF Vip a trovare il fratello Edoardo, tra i concorrenti. Non è lì solo per incitare il 37enne, vuole incontrare Antonella Fiordelisi, rea di aver criticato alle spalle il fratello al reality: lo scontro con la 24enne in giardino è epico, i social vanno letteralmente in fiamme, sono tutti dalla sua parte.

Guenda prima parla con Edo e ironizzando gli dice di accontentarsi nel cercare la donna che fa per lui, i due divertono il pubblico, ma commuovono anche per il loro forte legame. Non è finita. Signorini invita Edoardo ad andare in Confessionale e chiama la Fiordelisi, le chiede di raggiungere la Tavassi, che l’ha già rinominata “Tontonella”.

Antonella non conosce Guendalina, ma, appena arriva, capisce già che aria tira. Il conduttore 58enne fa partire una clip in cui si vede l’ex schermitrice criticare Edoardo, a suo dire poco equilibrato e troppo preso a trovare una donna che faccia per lui, con Oriana Marzoli. La Tavassi parte subito all’attacco: ”Mi è dispiaciuto sentire delle cose da te che eri molto amica di Edoardo. Mio fratello è profondo, ma a differenza tua, è selettivo. C'è una cosa che si chiama ironia, ma per capirla ci vuole un po' di intelletto, se non lo capisci non è colpa tua".

La Fiordelisi piccata replica: "Non parlare di intelletto, stai dicendo solo baggianate. Io le cose le dico in faccia. Non sei educata, perché non mi fai parlare. Stai calma".

“Non puoi permetterti di fare un discorso di selezione a mio fratello. Stavi con Gianluca, poi qui dentro quel povero Edoardo, quell'anima pia, poi Antonino che ha riversato il suo interesse su altre persone che non sei tu. Forse ti piace anche mio fratello? Non sparlare di mio fratello, che è una persona intelligente e ironica - controbatte Guenda - Ma falla finita! Mio fratello è ironico, intelligente, selettivo. Stai portando avanti questa coppia in cui non credi neanche te”. Poi a Signorini che le chiede perché la chiami “Tontonella” spiega: “Perché penso che Antonella difetti dell'intelletto? L'ironia è per pochi, se non la capisce non è colpa sua”.

Antonella vuole mostrarsi colta e risponde con una citazione latina: “Quousque tandem abutere patientia mia?”. Guendalina la blocca: “E' inutile che parli latino, io ho fatto il classico. Vuoi dire le declinazioni latine al Grande Fratello Vip?".

La brutta figura per la ragazza è dietro l’angolo, Alfonso Signorini la corregge: "Antonella non è così. Si dice Quousque tandem Catilina, abutere patientia nostra? ("Fino a quando dunque, Catilina, abuserai della nostra pazienza?", ndr)". Sonia Bruganelli l’affonda: "Abbiamo glissato sul tuo latino per non farti fare figuracce, Alfonso ti ha corretto". Pure Orietta Berti fa il tifo per Guenda: "Mi è simpatica Guendalina, Antonella non sa neanche cosa sia l'ironia. Devi darti una regolata, non sei la più bella e la più furba della Casa". Alfonso Signorini alla fine invita Guendalina a non "passare allo scherno", ribattezzando Antonella "Tontonella".

La concorrente rientra in Casa, Edoardo torna in salone con gli altri e ride: “Antonella non puoi vincere contro mia sorella, mi spiace. Mi ha fatto tanto ridere”. La Fiordelisi, però, è arrabbiata e insulta Guendalina: “Fate venire qua persone di basso livello. Sei anche un po' stupida. Che volgarità". Lo scontro si accende. Edo si infuria e la blocca: “Hai detto che Guendalina è scema, cretina, stupida, almeno il pudore di non dirlo davanti al fratello. Non puoi permetterti di parlare male di mia sorella davanti a me, lo dici di là, dove non ti sento”. Edoardo Donnamaria cerca di difendere la fidanzata: "Preferirei non commentare, ma si sono date della stupida a vicenda, è stata una scena brutta da vedere ma non è successo niente di grave”.

Intanto su Twitter tutti commentano a favore dell’ex gieffina, che, una volta tornata nella sua abitazione, nelle IG Stories fa sapere: “Sono tornata a casa, ho perso la voce per Tontonella. Volevo fare una sorpresa a Edoardo, lui piangeva, ridevamo, poi è arrivata questa. Sto ca*o, dai su. Se eri così tanto colta e intelligente, che poi l'intelligenza è un'altra cosa a lei lontana ed estranea come l'ironia, non stavi al GF”. Impietosa Guenda aggiunge: “Posso dire che è veramente stupida? Mi ha dato della stupida, ero quasi contenta perché bisogna sempre avere il termine di paragone. Che trash ragazzi. Non volevo darle addosso, mi dispiaceva perché comunque Edoardo ci avrebbe dovuto convivere ancora, invece lei…Ma solo offese, che poteva dire? E’ spocchiosa, presuntuosa, arrogante, finta saccente perché non sa una ceppa, lei presissima dei follower”.