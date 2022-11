Tiberio Timberi contro Ilary Blasi in diretta tv: ''Ha fatto una cosa da caciottara''

Il conduttore contro la presentatrice 41enne a Uno Mattina in Famiglia

Nel 2018 era stata lei a dirlo in malo modo a Fabrizio Corona, nel mitico scontro contro l’ex re dei paparazzi al GF Vip. Stavolta è Tiberio Timperi, in diretta tv, a regalarle la medesima stoccata. Il 58enne, durante la rassegna stampa di Gianni Ippoliti a Uno Mattina in Famiglia, punta il dito contro Ilary Blasi. “Ha fatto una cosa da caciottara”, sottolinea.

La presentatrice 41enne finisce nel mirino di Timperi. Per lui la scelta fatta dall’ex Letterina sui Rolex, scomparsi dalla cassetta di sicurezza dell’’ormai ex marito e non ancora restituiti, è stata senza alcuno stile.

Ippoliti commenta alcuni titoli di giornali, il divorzio tra la Blasi e Totti riempie pagine e pagine dei rotocalchi. Tiberio non rimane indifferente e commenta: “Comunque posso dirlo? Trattenere gli orologi è veramente cheesy, da caciottari", afferma il conduttore.

Il termine torna a far capolino nella vita di Ilary. A Corona all’epoca, quando era al timone del Grande Fratello Vip, la conduttrice diede del ‘caciottaro’, accusandolo di aver cercato di provocare un terremoto nel matrimonio con Francesco, quando il 48enne aveva parlato, poco prima delle nozze del numero 10 con lei, di un presunto flirt del calciatore con Flavia Vento.