L’ex gieffina ed ex naufraga 45enne lo rivela senza problemi

Single dal 2021, dopo l’addio al marito Guido Bellitti, non si lascia andare nell’intimità

Marina La Rosa non assapora le gioie dell’intimità. A I Lunatici l’ex gieffina ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi confessa: “Non faccio sesso da molto tempo”. E spiega il perché.

Marina La Rosa: ''Non faccio sesso da molto tempo, ecco perché''

Single dopo la separazione da Guido Bellitti, da cui ha avuto i figli Renato, 13 anni, e Gabriele, 11, Marina svela: “Non faccio sesso da un sacco di tempo. Sono tanti mesi ormai". L’ex ‘gatta morta’ del primo Grande Fratello chiarisce: “Per me l'organo sessuale principale, almeno nel mio caso, è il cervello. Se non mi si eccita il cervello, non mi eccito. Per cui faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare una sintonia. Anche se fosse una semplice avventura, ne deve valere la pena”.

L’ex gieffina ed ex naufraga 45enne lo rivela senza problemi

La Rosa precisa ulteriormente: “Non ho scelto la castità, né voglio essere asessuata. Sono libera e disponibile. Solo che non trovo la persona giusta. Secondo me faccio soggezione, ma non so perché". Considerata dal pubblico molto sensuale e intrigante, Marina sottolinea: "Non mi sono mai vista così bella. Anzi. Poi quando diventata un sex symbol mi faceva ridere, mi faceva piacere. Anche se quello che affascina di me non è tanto l'aspetto fisico, ma la persona che sono. C'è questa sensualità innata che probabilmente è da sempre, fa parte di me".