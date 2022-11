Jennifer Aniston annuncia la morte del padre: tenero addio via social

L’attrice ha scritto un post e pubblicato alcune immagini del genitore

L’uomo, John Anthony Aniston, si è spento in pace a 89 anni

Jennifer Aniston ha annunciato che suo padre è morto lo scorso 11 novembre. Nelle ultime ore ha scritto un post social per ricordare il genitore, John Anthony Aniston. L’uomo era un attore conosciuto al pubblico tv per aver interpretato il ruolo di Victor Kiriakis nella soap opera ‘Il tempo della nostra vita’ dal 1985. Quest’anno aveva anche vinto un Emmy Award per questa interpretazione.

Jennifer Aniston, 53 anni, insieme al padre John, morto a 89 anni lo scorso 11 novembre

Condividendo alcune immagini in cui appare insieme al papà, tra cui degli scatti in bianco e nero da bambina, la Aniston, oggi 53enne, ha scritto su Instagram: “Dolce babbo… John Anthony Aniston. Eri una delle persone più belle che abbia mai conosciuto. Sono contenta che tu sia salito in cielo in pace, e senza soffrire. E l’11/11! Avevi sempre un tempismo perfetto. Quel numero avrà per me un significato ancora più speciale da oggi, ti amerò per sempre. Non dimenticarti di farmi visita”.

Una foto di Jennifer da piccola col padre

Jennifer non ha avuto per molti anni un buon rapporto con il padre. Lui aveva lasciato la madre (Nancy Dow, morta nel 2016) dopo 11 anni di matrimonio quando lei aveva solo 10 anni, era andato via di casa. La riconciliazione è arrivata durante la pandemia, quando i due hanno iniziato a sentirsi praticamente tutti i giorni al telefono.