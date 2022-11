Michelle Hunziker a cena nel ristorante di Tomaso: il ritorno di fiamma è ufficiale?

La showgirl 45enne si mette in ghingheri e raggiunge il 39enne che non è più così ‘ex’

Michelle Hunziker si prepara a lungo, si mette in ghingheri e si acconcia al meglio i capelli: deve uscire. La showgirl 45enne va a cena nel ristorante di Tomaso Trussardi. E’ il 39enne a svelare la presenza nel suo locale della showgirl 45enne sul social: il ritorno di fiamma tra i due è finalmente ufficiale?

Da Trussardi alla Scala a Milano Michelle alza il calice ricolmo d vino bianco e brinda, Tomaso la immortala così e posta tutto nelle sue IG Stories. La coppia insieme sorride accanto all’amico Ed Kavishe, fondatore e proprietario di Fashion Wire Press, un portale online dove sono pubblicate le migliori sfilate di moda di tutto il mondo. Nel ristorante non sembrerebbero esserci le loro due figlie, Sole, 9 anni, e Celeste 7. E’ una notte romantica.

Tomaso si rilassa con Michelle, con cui pare proprio aver ritrovato l’intesa di un tempo. Al Corriere della Sera recentemente sui presunti flirt che gli sono stati affibbiati ha detto: “Non c’è stata e non c’è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse”.

E sulla reunion Tomaso ha chiarito: “Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose per me senza senso”.