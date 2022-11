Giulia Salemi sul tumore sconfitto a 4 anni: ''Non ho voluto correggere i segni lasciati sul seno dall’operazione''

L’influencer e conduttrice 29enne parla del suo cancro a il “Tempo della Salute”

Giulia Salemi si ritiene una donna molto fortunata. Nella sua vita ha trovato l’amore immenso di Pierpaolo Pretelli, conosciuto nel 2020 all’interno della Casa del GF Vip. Prima c’è stato qualcosa di molto grave che ha messo in pericolo la sua esistenza: a 4 anni le è stato scoperto un tumore, che ha sconfitto grazie alla bravura dei medici, in grado di comprendere immediatamente quanto fosse critica la situazione. L’influencer e conduttrice 29enne a il "Tempo della Salute”, iniziativa del Corriere della Sera, svela: “Non ho voluto correggere i segni lasciati sul seno dall’operazione”.

“Quando avevo 4 anni sono stata operata per un linfangioma (una dilatazione dei vasi linfatici che provoca un rigonfiamento, ndr) al timo (organo fondamentale che si trova in una zona delicata nel mediastino anteriore superiore, ndr) – confida la Salemi - L’intervento è stato ‘esteso’, mi ha lasciato un’evidente cicatrice e un seno più piccolo dell’altro di una taglia. Ma mi sono salvata, sono sana e questo è sempre stato per me la cosa più importante. L’aver scampato il pericolo, come mi ha sempre raccontato mia mamma che ricorda quel periodo con grande angoscia, era il punto fondamentale. Forse per questo non ho voluto di correggere i segni lasciati dall’operazione”.

Giulia è contenta, ma comunque confessa che il suo rapporto con lo specchio “è altalenante”. Svela: “Per me è stato un percorso molto faticoso. Per molti anni non mi sono piaciuta, la svolta è di due anni fa quando nella mia vita è arrivato Pierpaolo. Chi ti ama ti aiuta e poi l’amore ti fa sentire meglio con te stessa e con il mondo esterno. E’ cambiato il mio modo di vedermi, ho capito cosa significa davvero ‘la bellezza sta negli occhi di chi guarda’. Così ho pure smesso di usare tanto make up, mi piaccio di più. Mi sento più sicura di me stessa e non modifico più con tutti quei filtri le mie foto”.