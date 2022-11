I genitori invece lo sapevano: “Glielo dissi a 20 anni. In passato legato anche a donne”

Su Luigi Calcara svela: “E’ geloso, riservato, semplice, molto buono”

Valerio Scanu è felice dopo aver fatto la proposta di nozze al suo compagno, Luigi Calcara, nel giorno in cui il professore di Ingegneria compiva 32 anni. Il cantante ex Amici al Corriere della Sera chiarisce il perché non avesse mai fatto prima coming out. “In realtà ho semplicemente fatto la proposta di matrimonio all’uomo che amo. Non ho mai voluto etichettarmi in un modo o nell’altro, men che meno ho pensato di sfruttare a mio vantaggio un eventuale coming out”, sottolinea l’artista.

Valerio Scanu dopo la proposta di nozze al compagno: ''Ecco perché non avevo mai fatto coming out''

Scanu in passato ha avuto anche storie con donne, una lunga quasi un anno. La sua prima volta con un uomo è stata a 19 anni: “A Roma. Lui era di origine pugliese”. Ai genitori aveva confessato il suo orientamento sessuale: “Ne ho sentito il bisogno a 20 anni. Ho pensato che se portavo nella loro casa una persona era giusto che sapessero quale ruolo ricopriva nella mia vita”.

Ora è contento. Con il compagno, siciliano, si sposeranno nel 2023. Luigi, nato a Castelvetrano, insegnante di Ingegneria elettronica alla Sapienza, è entrato a sorpresa nella sua vita: “Mi aveva scritto su Instagram commentando una foto a luglio 2020. Ha un profilo privato e siccome non eravamo amici ho trovato il messaggio per caso. Abbiamo cominciato a chattare e il giorno stesso ci siamo conosciuti di persona”.

I due non vivono ancora insieme: “Un po’ e un po’, abbiamo vite indipendenti. Io ho appena finito di sistemare la mia casa ai Castelli Romani, lui vive a Roma. Credo che anche dopo continueremo a stare da lui in settimana e da me nel weekend”. Luigi è geloso di Valerio: “Ovvio! E’ siculo! Mi diverte provocarlo: ‘Guarda come mi guarda quello…'. E lui subito cambia espressione”.

Quando deve descrivere il fidanzato Valerio dice: “E’ riservato, semplice, molto buono. Mi ricorda mio padre: è una persona di cuore, di sani principi”. I due litigano solo per “sciocchezze”.