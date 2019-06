Gwyneth Paltrow aveva già raccontato di vivere solo quattro giorni a settimana nella stessa casa con il marito Brad Falchuck. Poi lui si trasferisce in una diversa proprietà dove trascorre gli altri giorni insieme ai due figli avuti da un precedente matrimonio.

Adesso la ‘coach dell’intimità’ di Gwyneth, Michaela Boehm, ha spiegato il motivo per cui la star di Hollywood ha deciso di organizzare così la sua vita. E’ stata infatti proprio lei a consigliarle di non trascorrere tutta la settimana sotto lo stesso tetto con Brad, per evitare che la fiamma della passione si affievolisca. In un programma tv britannico la donna ha fatto sapere: “Quando le coppie iniziano a vivere insieme rovinano l’eccitazione. Succede a tutti, dalle star di Hollywood alle persone comuni. Trascorrete del tempo separati. Potrebbero essere dieci minuti alla fine della giornata lavorativa, potreste avere stanze separate, o case separate”.

Recentemente Gwyenth ha raccontato che tutti i suoi amici sono molto invidiosi del modo in cui ha organizzato la vita con il nuovo marito. Ovviamente per poterlo fare serve anche una importante disponibilità economica e non tutti possono permetterselo…