Pubblica un post eloquente: è probabile che le notizie uscite sul suo ritorno in Italia non le siano piaciute

Non nomina la figlia secondogenita Jacqueline, prossima al parto, che le darà un nipotino, ma…

E’ fortemente infastidita. E’ probabile che le notizie uscite sui media riguardanti il suo ritorno in Italia quasi in concomitanza col parto della figlia secondogenita, Jacqueline Luna Di Giacomo, non le siano piaciute. La 24enne darà a Ultimo il primo figlio, un maschietto. Lei sarà nonna, anche se con la ragazza non parlerebbe da più di 10 anni. Lo stesso accadrebbe con la primogenita di 30, Rebecca Manenti. Heather Parisi sbotta sul social e spiega perché non parla della sua vita privata. “Farsi i ca… propri non è più un valore”, sottolinea in un post eloquente.

''Farsi i ca... propri non è più un valore'': Heather Parisi sbotta sul social e spiega perché non parla della sua vita privata

La showgirl 64enne che vive ad Hong Kong col marito Umberto Maria Anzolin, sposato nel 2013, e gli ultimogeniti, i gemelli avuti quando aveva 50 anni, Elizabeth e Dylan, non usa mezzi termini. Posta una foto in cui è di schiena e scrive: “Non devo difendere, proteggere o giustificare nulla della mia vita privata, non ho mai alimentato il gossip né mai lo alimenterò. Giornali e Tv lo usano come strumento di distrazione della gente. Io lo trovo uguale alla pornografia”.

“M'infastidisce anche quando riguarda gli altri perché mi disgusta l'idea che un personaggio pubblico debba far sapere i suoi fatti privati - prosegue Heather - Voglio essere giudicata per il mio lavoro, per le mie idee, per le mie battaglie invece che per il mio privato. Oggi molti personaggi del mondo dei social o dello spettacolo usano la propria vita privata per far parlare di sé. Questo succede quando non si ha nulla da raccontare dal punto di vista artistico perché non si hanno una carriera e un talento da artista”.

La Parisi poi conclude: “Io ho carriera e talento e non parlo dei miei fatti privati ad uso della pruderie e della morbosità di una società in cui farsi i ca**i propri non è più un valore”. C’è chi plaude il suo pensiero, come Cristina Quaranta che replica: “E’per questo che ti adoro….dici sempre quello che pensi e te ne sbatti altamente di quello che dice la gente: vera, genuina, a volte cruda e dura, ma sei sempre stata così! Brava”.

Pubblica un post eloquente: è probabile che le notizie uscite sul suo ritorno in Italia non le siano piaciute

In molti, però, attaccano l’americana, accusandola di incoerenza. “Ti ricordo che i ca**i tuoi, compresi i tuoi figli e marito, li hai portati tu dalla d'Urso più volte, raccontando del tuo privato e di quanto siano intelligenti e bla bla bla.... In quel caso cosa c'era di artistico? Ce lo spieghi per favore Heather?”. E ancora: “Sì certo, della tua vita privata parli solo se riguarda i tuoi altri due figli piccoli, guarda caso… Compleanni, inizio scuola, viaggi con loro ecc… Forse perché con le altre non hai alcun rapporto e quindi nulla da dire?”.

Una fan le sottolinea: “Mi piaci tantissimo, Rappresenti la mia adolescenza, gioventù, ma non sono d’accordo e sai perché ? La riservatezza dovrebbe esserci sempre e non solo quando ‘gira’ una notizia che non piace… La notizia della gravidanza a 50 anni perché non è stata riservata? Ricordo la copertina di un giornali e interviste, quelli non erano cavoli tuoi???”.