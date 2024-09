L’americana posta un video in cui si fa vedere mentre va dal suo parrucchiere di fiducia

Non parla con la secondogenita di 24 anni da più di 10 anni

Vive a Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin, sposato nel 2013, e gli ultimogeniti, i gemelli avuti quando aveva 50 anni, Elizabeth e Dylan. Heather Parisi sorprende i follower. Torna in Italia proprio quando la figlia con cui non ha più rapporti Jacqueline, fidanzata di Ultimo, sta per partorire. Le due non si parlano da più di 10 anni: riconciliazione in vista? Molti tra quelli che le danno il bentornata lo credono, se lo augurano.

Heather Parisi torna in Italia proprio quando la figlia con cui non ha più rapporti Jacqueline, fidanzata di Ultimo, sta per partorire: riconciliazione in vista?

“Good morning Italia”, scrive la showgirl americana 64enne. Un una breve clip si fa vedere dai follower mentre va nel salone del suo parrucchiere di fiducia. Lo abbraccia sorridente con grande calore. E’ ad Arzignano, in provincia di Vicenza. I fan sul social la salutano. C’è però chi storce il naso e scrive: “La tua prima tappa doveva essere un'altra". E ancora: "Speriamo di vederti fare la nonna”; "Senza parole difatti tolgo il segui immediatamente”.

La 24enne è agli sgoccioli con la gravidanza: avrà un maschietto dal cantautore 28enne

In realtà nessuno può sapere cosa accadrà. La Parisi ha avuto la primogenita Rebecca, 30 anni, da Giorgio Manenti, sposato nel 1993 e da cui ha divorziato nel 1999. Jacqueline, 24 anni, è nata dalla relazione con l’ortopedico romano Giovanni Di Giacomo. Da un certo periodo in poi della sua vita i rapporti con queste due figlie si sono incrinati e poi rotti.

In uno sfogo affidato ai social Jacqueline a marzo dello scorso anno, dopo l’intervista di Heather a Belve, aveva svelato: “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni. Mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi”.

La Di Giacomo e la famosa madre 64enne non si parlano da più di 10 anni

Ora però c’è chi spera in un riconciliatorio happy end. Heather potrebbe essere arrivata nel Bel Paese per conoscere il nipotino? Chissà… Intanto si gode il suo caro hair stylist.