Leonardo Tano, secondogenito di Rocco Siffredi, si è finalmente fidanzato! La prima foto con lei: ecco chi è

Il 24enne vive a Milano dove si allena: è considerato un astro nascente dell’atletica

Il fratello Lorenzo, 25 anni, dopo un lungo legame poi rotto, vive una relazione con Lucrezia Lando, ora pure lui…

E’ una novità assoluta per lui. Si fa vedere così, mentre bacia a fior di labbra una ragazza che tagga. Leonardo Tano, secondogenito di Rocco Siffredi, si è finalmente fidanzato. La prima foto con lei, la ragazza che parrebbe aver scelta, la condivide nelle storie. Tutti si domandano chi è lei. Presto detto: si chiama Giulia Cipriani.

Il 24enne che vive a Milano dove si allena, dato che è considerato un astro nascente dell’atletica, non lascia trapelare alcunché sulla possibile relazione. Anche Giulia sul suo profilo non regala molte informazioni. Condivide foto che la ritraggono in Madagascar, negli States, a New York e a Miami, alle Baleari, Ibiza e Formentera, e pure nell’italianissima Puglia. Sicuramente ama viaggiare. Non emerge molto altro.

Leonardo con il famoso papà, la madre Rozsa Tassi e il fratello Lorenzo

Leonardo mantiene il riserbo, eppure posta nelle storie lo scatto del bacio. Lorenzo, il fratello 25enne, si è sempre dimostrato molto più aperto con le questioni di cuore. Dopo aver rotto un legame durato a lungo, ora vive un’appagante relazione con la danzatrice Lucrezia Lando, conosciuta mentre partecipava alla scorsa edizione di Ballando con le Stelle. La ballerina è entrata in famiglia. Ha appena annunciato che quest’anno non farà parte della trasmissione di Milly Carlucci, perché impegnata in altri progetti che presto svelerà. La Cipriani al momento nicchia, ma le antenne rimangono alzate: molti vogliono sapere di più sul probabile sentimento che l’ha portata vicinissima a Leo.