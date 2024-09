''Frangia prima del parto: avrò fatto una pazzia?'': Rosalinda Cannavò cambia look a poche ore dalla nascita della figlia

Nella dolce attesa, arrivata agli sgoccioli, decide di trasformare la sua immagine

La borsa l’ha preparata ed è lì che l’aspetta. Anche la mamma è arrivata a Milano da lei, per starle accanto in un momento così importante della vita. Rosalinda Cannavò vive ore di grande trepidazione in attesa della cicogna. Impaziente, decide di darci un taglio: cambia look a poche ore dalla nascita della figlia. “Frangia prima del parto: avrò fatto una pazzia?”, sottolinea sul social dove si fa ammirare con l’immagine trasformata.

La piccola il cui nome rimane ancora top secret dovrebbe arrivare il 6 settembre. L’attrice 31enne vuole accoglierla al top. Così va in uno dei negozi Idola, quello in cui è cliente, a City Life, accompagnata dal fidanzato e futuro papà, Andrea Zenga. Lui è seduto accanto a lei dall’hair stylist, pronto a scoprirla col nuovo look. “Ho deciso di cambiare look! Andrea in prima fila”, fa sapere lei.

L'attrice 31enne si lascia ammirare dai follower

Rosalinda sul social si fa vedere prima e dopo, con la frangetta: sta benissimo. Il taglio la rende ancora più tenera, quasi una bimba. La Cannavò sembra molto soddisfatta, anche se ai follower nelle sue storie scrive: “Avrò fatto una pazzia? Frangia prima del parto. Idola asseconda le mie folli idee”. Desiderava sentirsi diversa e non ha avuto tentennamenti. Al momento non. C’è alcun segno di pentimento, ma si vedrà.