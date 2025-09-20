Heidi Klum con marito, primogenita avuta da Briatore e tutti i figli all’Oktoberfest di Monaco: grande festa in abiti tradizionali, foto

La supermodel 52enne tedesca ha riunito tutta la famiglia in Baviera

A pochi giorni dall’avvio dell’annuale Oktoberfest, si è data alle celebrazioni

Eccola in abiti tradizionali bavaresi con il resto della famiglia

C’è la figlia Leni, ma anche gli altri bambini avuti con Seal, marito, cognati e madre

La supermodel tedesca Heidi Klum non ha resistito all’idea di anticipare l’Oktoberfest e ha deciso di organizzare il suo personale “HeidiFest” nel celebre locale nel centro di Monaco di Baviera “Hofbräuhaus”.

In una immagina scatta alla festa si vede Heidi con accanto a sé (da sinistra, nella foto qui sotto) la figlia avuta con Flavio Briatore Leni Klum (21 anni), la fidanzata del figlio Henry Kayla Betulius, il figlio Henry Samuel (20), il marito Tom Kaulitz, poi a destra la madre Erna Klum, il cognato Bill Kaulitz, il figlio Johan Samuel (18) e la figlia Lou Klum (15).

C’erano anche circa 600 amici, tra cui volti noti della musica schlager.

La top model è arrivata in un elegante Dirndl rosso - il tradizionale completo femminile alpino - e ha detto: “Forse ho scelto il rosso per l’amore. E sta così bene, così si può riconoscere chi è la padrona di casa”. Ha aggiunto di amare l’occasione per far vedere ai suoi amici americani “come festeggiamo qui in Germania, cosa mangiamo, come ci vestiamo e com’è la nostra musica”.

Heidi in rosso a Monaco di Baviera

Heidi non ha nascosto l’orgoglio per i figli: “Sono eleganti. La Tracht (abito tradizionale alpino sia per uomini che donne, ndr) sta loro bene, ma ogni donna sta bene con un Dirndl (la versione femminile, ndr)”. Leni, la figlia maggiore, avuta con Flavio Briatore 21 anni fa, ha confessato: “Non sapevo che un Dirndl bianco fosse particolare. È la seconda volta che ne indosso uno. Adoro questi vestiti”.

Heidi versa birra nel suo boccale

Balli scatenati

Anche il fratellastro di Leni, Henry Samuel, si è detto entusiasta del suo completo tradizionale: “Adoro il mio outfit. Adoro tutta questa vibe tedesca”. Ha aggiunto di non vedere l’ora del vero inizio dell’Oktoberfest: “È fantastico, l’atmosfera è grandiosa e poi posso anche andarci con la mia famiglia - sono davvero un ragazzo fortunato”.

Lo stile della festa ha puntato sui look abbinati: Heidi e Tom erano coordinati, con la top model in rosso e il musicista dei Tokio Hotel con un Janker dello stesso colore. L’evento ha mostrato un lato divertente della famiglia di Heidi, sempre amante delle feste e dei momenti condivisi con i suoi cari.