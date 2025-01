La modella 34enne brasiliana punta il dito contro l’ex Miss Italia 23enne Zeudi De Palma

Accusa la ragazza, che si diceva interessata a lei: “Ci sta provando con lui!”

Versa lacrime. Helena Prestes dopo il rientro al Grande Fratello, riammessa tramite televoto con altri concorrenti, scoppia a piangere. Parla con Stefania Orlando e punta il dito contro l’ex Miss Italia 23enne Zeudi De Palma. “Io volevo una storia con Javier, ma lui non vuole. Lei ci sta provando con lui”, dice facendo riferimento a Martinez.

''Io volevo una storia con Javier, ma lui non vuole'': Helena Prestas dopo il rientro al Grande Fratello scoppia a piangere

Helena ritiene che Zeudi abbia avuto un comportamento assai ambiguo, fingendosi interessata inizialmente a lei. “Ha nuotato nella mia onda, è una furba, non mi piace, una furba con la F maiuscola, ci sta provando con Javier perché è un suo piano scritto - si sfoga la Prestes - Che vada a dormire da un’altra parte, io non voglio più dormire con lei, ci sta provando con Javier".

La modella 34enne brasiliana punta il dito contro l’ex Miss Italia 23enne Zeudi De Palma

E’ un fiume in piena, prova molto sconforto, la sudamericana aggiunge: “Io volevo una storia con Javier, ma lui non vuole, da ieri sera ho smesso di interessarmi. Le storie si fanno in due. Ieri gliel’ho fatto verbalizzare a lui il mancato interesse nei miei confronti. Mi ha detto chiaramente che non gli interessa. Mi ha detto: ‘Non provo nient’altro per te, solo amicizia’. In più ci sta provando con un’altra!".

Accusa la ragazza, che si diceva interessata a lei: “Ci sta provando con lui!”

Stefania Orlando e Amanda Lecciso l'ascoltano

Helena è arrabbiata con Zeudi: “Lei mi trattava in un altro modo, non da amica, così non mi sono mai confidata con lei su Javier. Ora lei ci prova con lui e lui ci prova con lei".