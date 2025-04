La conduttrice lo aveva svelato, ora condivide le foto della festa insieme ai suoi cari

Ogni invitato seduto intorno all’immenso tavolo ovale ha indossato un curioso bavaglino

Il 1° aprile scorso, giorno del suo importante compleanno a cifra tonda, col Corriere della Sera aveva ironizzato. “Non so se pensarlo come un giorno facile o difficile. Le mie amiche d’infanzia di Chivasso mi hanno detto che ora cominciano gli acciacchi. Le farmacie hanno iniziato a mandarmi gli sconti per i senior. Mi consola almeno di avere la riduzione in treno…”, aveva detto Simona Ventura. Aveva anche svelato in anteprima come avrebbe celebrato. E così poi ha fatto. La conduttrice ha noleggiato un pulmino per festeggiare i 60 anni. Condivide le immagini della serata con la famiglia al gran completo in un post su Instagram.

Simona Ventura noleggia un pulmino per festeggiare i 60 anni: le immagini della serata con la famiglia al completo

“Cosa farà stasera?”, le aveva chiesto la giornalista del quotidiano. “Ho noleggiato un pulmino, perché quando la famiglia è al completo siamo 15. E andremo nell’hinterland di Milano per una cena tra di noi”, aveva confidato SuperSimo.

La conduttrice lo aveva svelato, ora condivide le foto della festa insieme ai suoi cari

Tavola bianca con fiori rossi: tutti gli ospiti sono felici di celebrare il gran giorno

Per la presentatrice, stavolta, nessun mega party: meglio una cena con chi le vuole un bene infinito. I suoi ospiti sono saliti a bordo del famoso pulmino e si sono recati al ristorante con lei. La lista degli invitati ha compreso l’adorato marito 61enne Giovanni Terzi, la sorella 50enne di Simona, Sara Ventura, i due figli avuti da Stefano Bettarini, Niccolò e Giacomo, 26 e 25 anni, la figlia adottiva Caterina, 18 anni, Anna Pagnoni e Rino Ventura, genitori della festeggiata.

Niente candeline, ma un dolce semplice per gli auguri

E ancora. C’erano anche il fratello di Terzi, Pietro Enrico Maria, e i figli che Giovanni ha avuto dalle due sue ex mogli, Paola e Silvia: Ludovico e Giulio Antonio. Tutti felicemente insieme: una grande e allegra famiglia allargata. Ogni ospite ha indossato un curioso bavaglino con su scritto: “Oggi sono goloso”. Tavola ovale immensa con tovaglia e piatti bianchi, abbellita con fiori rossi al centro e tanta armonia. La Ventura va avanti col sorriso e sottolinea la sua ormai storia frase: “Crederci sempre e arrendersi mai”.