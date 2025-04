''Commenti offensivi'': Alessandra Mastronardi replica alle critiche per l'assenza al funerale dell'ex collega Antonello Fassari

L’attrice 39enne, una delle star de I Cesaroni nei panni di Eva Cudicini, insultata sui social. Lei ribatte con fermezza

Alessandra Mastronardi non rimane in silenzio. Insultata pesantemente sui social, replica alle critiche per l'assenza al funerale dell'ex collega Antonello Fassari, morto dopo una lunga malattia a soli 72 anni, il 5 aprile scorso. La cerimonia si è svolta l’8 aprile nella Chiesa degli Artisti a Roma. L’attrice, una delle star de I Cesaroni nei panni di Eva Cudicini, ha deciso di non essere presente. “Commenti offensivi”, ribatte la 39enne.

Anche Elena Sofia Ricci non ha potuto salutare l’amico con cui aveva recitato sempre ne I Cesaroni, ma sta girando sul set in Giappone: ha mandato una corona di rose rosse e bianche a forma di cuore. L’assenza della Mastronardi, però, ha scatenato una vera ‘shitstorm’ nei suoi confronti. Alessandra interviene e dice la sua: “I vostri commenti offensivi in merito alla mia assenza a un funerale di una persona a me molta cara, con la quale avevo un meraviglioso rapporto, chiedendo addirittura una spiegazione, mi lasciano senza parole. Il mio rapporto con Antonello e con ogni singolo membro del cast è una questione di esclusiva intimità”, sottolinea.

L’artista poi puntualizza: “Essere fan non significa mandare invettive e fare illazioni cattive e gratuite sulla persona e le sue scelte. Trovo di cattivo gusto tutto questo, specialmente spostare l'attenzione sulla mia presenza o meno durante un momento così delicato è davvero inappropriato”.

La tempesta, però, ancora non si placa. Forse pure a causa di alcune sue dichiarazioni passate in cui sembrava prendere le distanze dalla serie tv che l’ha resa famosa. Nel 2023 al Corriere della Sera, quando le era stato paventato a un eventuale ritorno de I Cesaroni, ora divenuto realtà, la Mastronardi aveva detto: “No, non prenderei parte a un eventuale ritorno de I Cesaroni. I cicli si chiudono, non avrebbe senso far tornare il mio personaggio, che nel frattempo dovrebbe essere diventata nonna. Ho preso una decisione e quando lo faccio non torno indietro: non ero più io, volevo alzare l’asticella. Se guarderei la serie? No, non la guarderei neanche: piuttosto preferirei andare a cena con tutto il cast”.