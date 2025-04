Ignazio Boschetto de 'Il Volo' aspetta un figlio dalla moglie ex Miss Venezuela: le immagini dell'annuncio social

Il cantante 30enne e Michelle Bertolini diventeranno genitori di una bambina

I due svelano anche il nome scelto per la bebè: si chiamerà Bianca

Le voci di gravidanza erano nell’aria, ora arriva l’ufficialità. Ignazio Boschetto de 'Il Volo' aspetta un figlio dalla moglie Michelle Bertolini, ex Miss Venezuela International 2013, sua coetanea. L’annuncio arriva sul social, condito da immagini toccanti in bianco e nero in cui il cantante 30enne le bacia teneramente il pancino appena accennato.

Ignazio e Michelle, anche ex tennista, nata a Caracas, condividono il medesimo post sui loro profili Instagram e scrivono: “Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Pensavamo che eravamo già stati fortunati a trovarci noi due nella vita, ma ancora una volta ci ha sorpresi, regalandoci un’altra sfumatura di pura felicità”.

La coppia, poi prosegue, svelando sia il sesso del bebè che il nome scelto: “Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti, di farti conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papà e mamma. Nel nostro centro del mondo adesso ci sei tu BIANCA”. La cicogna porterà loro una dolcissima bambina.

Michelle non potrebbe desiderare altro. Pochi mesi fa, a settembre 2024, ha detto di sì con cerimonia civile nel Comune di San Lazzaro di Savena, vicino Bologna, a Boschetto, con cui aveva un legame appassionato dal 2023. Subito dopo, sabato 14 settembre, i due si sono regalati una festa pazzesca per le nozze a Villa Sola Cabiati, a Tremezzo, sul Lago di Como. Ora la primavera le regala la dolce attesa: la famiglia si allarga e lei è al settimo cielo, come pure il famoso marito.