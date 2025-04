L’attore di 'Grey’s Anatomy' Eric Dane annuncia di avere una grave malattia incurabile a soli 52 anni

Il divo americano ha scoperto da poco di avere la sclerosi laterale amiotrofica

Nel frattempo la moglie Rebecca Gayheart ha annullato la richiesta di divorzio

Eric Dane ha ricevuto una diagnosi davvero pesante: ha la SLA, ovvero sclerosi laterale amiotrofica. A rivelarlo è stato lo stesso attore in un comunicato diffuso giovedì 10 aprile, in cui ha parlato apertamente della malattia e del sostegno ricevuto dalla sua famiglia.

“Sono grato di avere la mia famiglia amorevole al mio fianco mentre affrontiamo questo nuovo capitolo”, ha dichiarato.

L’attore, noto per i suoi ruoli in serie come ‘Grey’s Anatomy’ (dove ha vestito i panni del dottor Mark Sloan) ed ‘Euphoria’, ha anche espresso gratitudine per la possibilità di continuare a lavorare nonostante la malattia.

L'attore Eric Dane, 52 anni, ha rivelato che gli è stata diangosticata la SLA

“Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set di ‘Euphoria’ la prossima settimana”, ha aggiunto. La produzione della terza stagione della serie riprenderà infatti dopo una lunga pausa.

La SLA è una malattia neurodegenerativa che colpisce le cellule nervose nel cervello e nel midollo spinale, portando con il tempo alla perdita del controllo muscolare. Non esiste una cura e la patologia peggiora progressivamente. La sopravvivenza media dopo la diagnosi è di circa 3 anni, ma può essere anche molto maggiore.

Nel suo messaggio, Dane ha anche chiesto rispetto per la sua privacy e per quella dei suoi cari: “Chiedo gentilmente che venga rispettata la nostra privacy in questo momento”.

L’annuncio arriva a poca distanza da un altro evento significativo nella vita dell’attore. Un mese fa, Rebecca Gayheart ha chiesto l’annullamento della richiesta di divorzio da Dane. I due si erano sposati nel 2004 e, nel 2018, dopo 14 anni insieme, Gayheart aveva inizialmente avviato le pratiche di separazione per “differenze inconciliabili”.

Durante i sette anni in cui il divorzio è rimasto pendente, la coppia ha continuato a condividere le responsabilità genitoriali in modo sereno, mettendo sempre al primo posto il benessere delle loro figlie, Billie, 15 anni, e Georgia, 13.

Il giorno prima che la notizia della diagnosi diventasse pubblica, Gayheart aveva parlato apertamente della situazione attuale con Dane, confermando la scelta di mettere da parte la separazione e rafforzare il legame familiare.