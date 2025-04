La 37enne è venuta fuori dalle sue fobie 8 anni fa, grazie a uno psichiatra

“Dopo due anni di cura ho ripreso l’aereo e sono risalita su un treno”

Jessica Morlacchi, vincitrice del GF, sogna di tornare alla musica, il suo primo amore. “Obiettivo Festival di Sanremo”, confessa a Oggi. E’ diventata famosa a soli 12 anni con i Gazosa, prodotti da Caterina Caselli, eppure proprio a causa dello stress dovuto alla grande popolarità ha avuto un periodo nero. Ne parla con il settimanale e svela: “Non uscivo mai di casa, sempre tapparelle chiuse, un calvario”.

''Non uscivo mai di casa, sempre tapparelle chiuse, un calvario'': la vincitrice del GF Jessica Morlacchi parla del suo periodo nero

“Avevo 14 anni quando abbiamo vinto Sanremo Nuove Proposte. Un periodo che ricordo con tenerezza, suonavamo tutto il giorno, era quello che volevamo fare. Ma non avrei mai pensato che potesse portarmi a soffrire di depressione. Era un mondo troppo grande per dei ragazzini. C’erano tournée da fare, contratti da firmare, responsabilità. Avevo paura di sbagliare e sentivo il dovere di essere sempre professionale. A quell’età bisognerebbe avere altri pensieri”, svela Jessica.

La 37enne, così, è stata vittima degli attacchi di panico: “A 15 anni. Ho provato tanti terapeuti, girato una marea di psicologi, nessuno riusciva a capire da dove partisse la mia agorafobia: non uscivo mai di casa, sempre con le tapparelle chiuse, è stato un calvario. Otto anni fa ho conosciuto uno psichiatra che mi ha fatto rivedere la luce. Dopo due anni di cura ho ripreso l’aereo e sono risalita su un treno”.

La Morlacchi si è anche barcamenata come poteva col lavoro a causa della sua patologia: “A 29 anni ho lavorato come segretaria in un centro estetico, in uno studio di grafica e anche in un fast food. Prima non lavoravo, mi hanno sempre aiutato i miei genitori. Nel 2013 ho provato The Voice Of Italy, ma prima di cantare prendevo lo Xanax contro l'ansia. Sul palco mi accompagnavano gli operatori di studio e una volta lì non vedevo l’ora di scappare”.

Negli ultimi anni, stando meglio, ha partecipato a Ora o mai più e Tale e Quale Show. Poi a Oggi è un altro giorno. Alla fine è arrivato il Grande Fratello, dove ha sbancato. Ma desidera tornare a cantare.