Il cantante 29enne al settimo cielo insieme alla sua Michelle Bertolini

La 30enne ha scelto l’abito bianco da Tosca Spose di Elisabetta Garuffi, ex concorrente di Pechino Express

Non stanno nella pelle, ormai è questione di pochissimi giorni: i fiori d’arancio sono imminenti. Ignazio Boschetto de 'Il Volo' e la futura sposa, ex Miss Venezuela, festeggiano addio a celibato e nubilato insieme a poche ore dalle nozze. A Bologna il 29enne e la 30enne, Michelle Bertolini, si fanno vedere abbracciati e sorridenti. Nelle storie di lui le immagini, condivise pure da lei. Un loro amico posta un video in cui c'è il bacio tra i due e scrive: “Uno dei migliori sentimenti del mondo è sentirti felice della felicità delle persone a cui vuoi bene”.

Quello di Ignazio e Michelle è un addio a celibato e nubilato insolito: ci sono tutti i parenti e gli amici stretti della coppia. Si aprono bottiglie per il brindisi e si fa festa. Ci sono la mamma e la sorella dell’artista, Caterina e Nina (il papà Vito è deceduto nel 2021 a causa di un male improvviso). Presenti pure i genitori di Michelle. Jackeline Araque Bertolini è orgogliosissima della figlia come pure il padre, triestino doc.

La 30enne con Caterina e Antonina, la madre e la sorella del cantante

La Bertolini ha acquistato l’abito da sposa, già ritirato, da Tosca Spose di Elisabetta Garuffi, ex concorrente di Pechino Express in coppia con il comico Paolo Cevoli, erano ‘I Romagnoli’ nell’ultima edizione del reality in onda su Sky Uno.

Boschetto aveva parlato delle nozze a Verissimo. "Non svelo la data perché sarà una cerimonia tra pochi intimi”, aveva detto. Aveva confessato che l’anello per la proposta l’aveva comprato insieme al ‘collega’ Piero Barone. E sulla decisione di sposarsi aveva rivelato: “Penso che chiunque, a un certo punto della vita, sogni una famiglia. Ho trovato la persona giusta e sono felicissimo".