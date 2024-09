Ignazio Boschetto de 'Il Volo' ha sposato l'ex Miss Venezuela Michelle Bertolini con cerimonia civile a Bologna: le immagini

Il sì al comune di San Lazzaro di Savena, dove l’artista 29enne vive con la madre Caterina e la sorella Nina

Presenti anche gli altri due componenti del trio canoro, Gianluca Ginoble e Piero Barone

Prima un’insolita festa di addio a celibato e nubilato insieme ai parenti stretti e pochi amici, poi subito il sì. Ignazio Boschetto de 'Il Volo' ha sposato l'ex Miss Venezuela Internacional 2013 Michelle Bertolini con cerimonia civile a Bologna, per esattezza al Comune di San Lazzaro di Savena, dove l’artista 29enne vive con la madre Caterina e la sorella Nina. Sul social arrivano le immagini delle nozze.

Ignazio Boschetto de 'Il Volo' ha sposato l'ex Miss Venezuela Michelle Bertolini con cerimonia civile a Bologna

Boschetto aveva annunciato i fiori d’arancio con la 30enne a dicembre e sono finalmente arrivati, anche se la festa grande è probabile che sia stata organizzata nel weekend. Per le firme in comune la coppia ha voluto sono le persone più intime, oltre ai famigliari. Presenti anche gli altri due componenti del trio canoro, Gianluca Ginoble e Piero Barone.

Il sì al comune di San Lazzaro di Savena, dove l’artista 29enne vive con la madre Caterina e la sorella Nina. Presenti anche gli altri due componenti del trio canoro, Gianluca Ginoble e Piero Barone

Per Ignazio completo blu doppio petto, per Michelle un abito chic firmato Tosca Spose

Ignazio ha indossato un completo sartoriale blu con giacca doppio petto e camicia bianca sotto. Michelle, ovviamente in bianco, ha optato per un abito aderente di Tosca Spose con orlo asimmetrico, più corto sul davanti e a metà polpaccio dietro, con parti in pizzo. La sposa, capelli sciolti portati con la riga in mezzo, è apparsa raggiante, sensuale e chic.

All'uscita per gli sposi rose bianche e palloncini

Dopo la cerimonia Boschetto e la Bertolini sono stati accolti in strada da un lungo applauso: per loro rose bianche e tanti palloncini. Abbracci e baci con i parenti, emozionati per la loro unione. Immancabile il bacio tra i due, felicissimi di aver finalmente coronato il sogno di una famiglia insieme.