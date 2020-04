Ilaria D’Amico e Gigi Buffon si divertono in cucina con tutti i loro figli. La conduttrice 46enne e l’ex portiere della Nazionale, che ha 42 anni, stanno passando la quarantena insieme. Con loro ci sono anche tutti i ragazzi, ben quattro maschi. Ovvero Louis Thomas, 12 anni, e David Lee, 10, avuti da Buffon con l’ex moglie Alena Seredova, Pietro, 10, nato da una precedente relazione di Ilaria, e il piccolo Leopoldo Mattia, 4, frutto dell’amore della coppia. E’ stato Gigi ha condividere sul suo profilo Instagram uno scatto in cui la grande famiglia allargata è intorno al tavolo mentre impasta acqua e farina per creare il piatto più amato dagli italiani e non solo. Vicino allo scatto, realizzato nel weekend, lo sportivo ha scritto: “Saturday pizza party”.

Mentre la Seredova è incinta del suo terzo figlio, la prima femminuccia, insieme al compagno Alessandro Nasi, Ilaria e Gigi non hanno in programma di allargare ulteriormente la famiglia. Il loro rapporto ha trovato un equilibrio. Recentemente lei ha spiegato che sono entrambi gelosi, ma solo fino al punto giusto: “Siamo gelosi l'uno dell'altra, se ti ami sei geloso nel senso che hai bisogno di sentire che l'altro c'è, ma questo basta. Ti sei scelto, va bene così”.

Inoltre nella loro relazione non c’è spazio per i litigi. “Non litighiamo mai! Quando stiamo per litigare ci viene da ridere. Non mi è mai successo in alcuna relazione di litigare così poco. Lui è per metà toscano e per metà friulano. Quando rimane male per qualcosa si chiude e me ne accorgo dopo due giorni”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 6/4/2020.