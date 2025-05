L'ex di 'Non è la Rai' ed ex gieffina Ilaria Galassi riceve la proposta di nozze in diretta tv davanti agli occhi complici di Caterina Balivo: guarda

In studio c’è anche il figlio Riccardo, 10 anni, che la 48enne ha avuto da Daniele Brunone, hair stylist

I due sono una coppia da più di 14 anni. Ilaria è anche madre di Rocco, 21 anni, avuto dall’ex Giuseppe

Ospite a La Volta Buona, rimane senza parole. L'ex di Non è la Rai ed ex gieffina Ilaria Galassi riceve la proposta di nozze in diretta tv davanti agli occhi complici di Caterina Balivo, che ha organizzato tutto. Il compagno Daniele Brunone, hair stylist, entra in studio e si inginocchia davanti a lei, chiedendole la mano. La 48enne, emozionata, dice di sì. Ad assistere alla romantica scena c’è il figlio della coppia, Riccardo, 10 anni. I due stanno insieme da più di 14 anni. La 48enne è anche madre di Rocco, 21 anni, avuto dall’ex Giovanni.

Il parrucchiere la stupisce. "Ho scritto questo mio pensiero una sera mentre ero nel letto accanto a te e Riccardo - dice l’uomo, leggendo una lettera con voce tremante - Un attimo d'amore in confronto all'eternità è tutto, passiamo una vita di fronte alla paura di morire e non viviamo il momento, che in tutta l'eternità non si potrà mai rivevere ed è il nostro”.

"La nascita di Riccardo è sicuramente il momento più bello della nostra storia, vedere il tuo pancione crescere è stato incredibile”, prosegue Daniele. Ricorda pure i momenti complicati, ma aggiunge: "Siamo rimasti sempre insieme contro tutti e tutto, e non ci siamo mai lasciati. L'unica cosa che alla fine conta". Alla fine arriva la proposta di nozze: "Per il nostro modo di vedere il matrimonio è il coronamento di tutto, quindi se per te va bene io ti sposo”. "Certo, sì", risponde subito Ilaria.

Caterina li osserva e si commuove. "Riccardo? Mamma e papà si sposano”, dice al bambino. "Sto svenendo - replica il piccolo - l’amore tra mamma e papà mi rende super felice”. Ilaria e Daniele poi svelano come si sono conosciuti. Brunone racconta: “Stavamo a pranzo, io ero con un mio amico e lei con suo figlio. Si è alzata per andare a prendere da mangiare e io non ho smesso un secondo di ammirarla. ‘E' troppo bella', pensavo, lei se ne è accorta, l'ho invitata nel mio salone di bellezza e lei ha accettato”.