''Aveva un'aria piena di dolore, mi sono spaventata'': Ilaria D'Amico e Gigi Buffon raccontano in tv la loro strana proposta di nozze

I due ospiti da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa svelano il privato

E’ la loro prima volta davanti alle telecamere in coppia da quando si sono sposati il 28 settembre scorso

E’ la loro prima apparizione in tv da quando sono diventati marito e moglie, lo scorso 28 settembre. Ilaria D’Amico e Gigi Buffon raccontano a Fabio Fazio, ospiti di Che Tempo Che Fa su Nove, la loro strana proposta di nozze. “Aveva un’aria piena di dolore, mi sono spaventata”, svela la giornalista 51enne, che dall’ex portiere 46enne ha avuto Leopoldo Mattia, 8 anni.

I due sono legati dal 2014. Lo sportivo, per lei, ha lasciato la sua ex moglie, Alena Seredova, da cui ha avuto Louis Thomas e David Lee, 16 e 15 anni. Ilaria era già madre di Pietro, nato dal legame con Rocco Attisani. Innamorati, felici, davanti alle telecamere, Buffon e la D’Amico rispondono alle domande di Fazio. Il conduttore chiede come mai abbiamo aspettato così tanto per i fiori d’arancio.

"Ci abbiamo pensato un po', lui ha pensato molto a farmi bene la proposta di matrimonio", chiarisce Ilaria. "Una volta me l'ha chiesto con un sms da Parigi, giocava nel Paris Saint German. Una mattina alle cinque e mezzo mi ha scritto ‘ma io e te non ci sposiamo?”, confida subito. Gigi, prima della proposta ufficiale, le ha chiesto la mano per altre tre o quattro volte. “Ogni febbraio partiva la proposta”, ironizza il dirigente della Nazionale.

Poi è arrivata finalmente la proposta ‘vera’. La D’Amico rivela: “Mi ricordo perché tra noi succedono sempre tante cose goffe. Ero in un periodo difficile della mia vita, in cui facevo avanti e indietro tra Milano, Roma e Parma. Mi fermo a Parma con lui un lunedì, senza figli. Trovo il caminetto acceso a casa e una canzone in sottofondo. Mi siedo sul divano e lui mi si accascia, mi prende una mano, mi guarda con un'aria talmente pieno di dolore che mi sono spaventata, con un'ansia. Lui mi fa la proposta, mi sono sciolta, ho subito detto sì”.