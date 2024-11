L’attrice 71enne nonostante la comparsa di nuove metastasi non si arrende

“Il responso è faticoso e duro ma lotto affinché ogni giorno sia speciale”

Non si dà per vinta. Desidera mantenere acceso “quel barlume di vita che c’è” il più a lungo possibile. Eleonora Giorgi mostra in tv i capelli ricresciuti dopo la chemio, ma l'aggiornamento sulla malattia non è buono. A Verissimo svela: “Il tumore cresce ancora”.

Eleonora Giorgi mostra in tv i capelli ricresciuti dopo la chemio, ma l'aggiornamento sulla malattia non è buono: ''Il tumore cresce ancora''

Fa vedere i capelli. “Il colore sembra quello della figlia di Fantozzi - scherza - Però, ci sono”. Non è bastata l’operazione chirurgica, non sono bastate le terapie prima e dopo l’intervento, il cancro, purtroppo, progredisce. “Nonostante abbia usato tutta la scienza possibile, che si è quasi esaurita, per combattere la vivacità aggressiva della malattia fatta di metastasi e sofferenza, la scienza mi dice che, anche se non in modo devastante, il tumore continua a crescere”, chiarisce l’attrice 71enne. Sono comparse anche nuove metastasi.

La situazione è grave e complicata. Eleonora confida nella scienza: “Ci sono sempre altri farmaci però. Cerco di vivere ogni giorno in modo speciale e ci riesco grazie ai miei figli, al mio nipotino e al pubblico. Lotto per mantenere un barlume di vita vera e sincera e non essere semplicemente una persona ospedalizzata. Guarda, mi sono ricresciute le ciglia e anche le sopracciglia. L'unica cosa che, in questo momento, mi fa arrabbiare è quando ripenso a quanti giorni ho sprecato per cavolate inutili”.

L’attrice 71enne nonostante la comparsa di nuove metastasi non si arrende

Con lei c’è anche il figlio primogenito Andrea Rizzoli, il 44enne sottolinea le difficoltà che la madre sta attraversando: “Anche se la vedi bene, mamma è molto intossicata. Siamo in un momento in cui vogliamo farla stare meglio per poi decidere quello che si potrà fare e se potrà entrare nei nuovi studi di ricerca. Mia mamma, viste le sue condizioni, può entrare all'interno di una serie di studi, però, non è mai facile valutare le condizioni di un paziente oncologico”.

Il Natale si avvicina, la Giorgi guarda avanti, al futuro prossimo: “Ogni giorno è un dono. Sono qui per dimostrare che ce la si può fare. Faremo Natale con i nipotini e i genitori di Clizia, che verranno a Roma per festeggiare insieme. Siamo tutti molto uniti, questo è ciò che mi sostiene”.

“Il responso è faticoso e duro ma lotto affinché ogni giorno sia speciale”, dice facendo vedere la chioma col sorriso

Eleonora passa i giorni sempre con i suoi cari: “Le mie giornate le trascorro con la mia famiglia, sono sempre a casa di Paolo e Clizia, trascorro le mie tre orette con il mio nipotino Gabriele e Nina, la figlia di Clizia. Giochiamo e ci divertiamo e, poi, torno a casa. In questo periodo sto un po' lottando con il cibo perché questa tossicità dovuta alle cure, alle volte, non mi fa gustare i pasti e mi rende debolissima”.