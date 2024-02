Ilary Blasi commenta ufficialmente l'arrivo di Vladimir Luxuria all'Isola dei Famosi al suo posto: le sue parole

La conduttrice 42enne commenta: “Sono d’accordo con l’azienda”

Ilary Blasi non rimpiange di non essere più al timone di un reality. Sulle pagine di Chi, che regala la cover alla conduttrice, la 42enne commenta ufficialmente l'arrivo di Vladimir Luxuria all'Isola dei Famosi al suo posto. “Sono d’accordo con l’azienda”, sottolinea.

La Blasi è pronta alla sfida in estate con Battiti Live in prime time su Canale 5. In merito a Vladimir all’Isola dice: "Sono d’accordo con l’azienda, abbiamo convenuto che il progetto dovesse cambiare. Ho condotto tre anni il GF Vip e tre anni l’Isola, diciamo che ho chiuso un cerchio”. E aggiunge: “Dei reality mi attirava meno la parte più intima, scavare nelle storie non è nelle mie corde. Faccio più fatica per una forma di rispetto, anche se poi, se uno fa un reality, si mette a nudo. Ma sono più per l’intrattenimento, mi piacciono le dinamiche di gioco, la battuta, è più nel mio stile”.

Proprio come è successo ad Alfonso Signorini, prima suo opinionista e poi al timone del GF, anche Luxuria pende il suo posto dopo averle fatto da spalla in studio. Ilary Blasi ironizza: “Sono una strega, una veggente, come li illumino io non li illumina nessuno. Sono contenta per Alfonso e sono contenta per Vladimir, sono persone speciali. Faccio il tifo per Vlady per questa nuova avventura, e non mi sento di darle consigli perché io non sono la presentatrice classica e lei non credo ne abbia bisogno”.

Battiti Live la intriga. Ilary spiega: “Mi diverte l’idea, mi piace l’atmosfera musicale, il dietro le quinte, i cantanti: è allegria, è gioia, una cosa fresca, estiva. Se rinasco vorrei essere una popstar, solo che sono stonata”.

Parla anche di Bastian Muller, il suo attuale fidanzato. “Non cercavo nessuno, avevo iniziato la vita da single. Poi il destino ti sorprende. E’ stata una fortuna che non fosse italiano, altrimenti non so se sarebbe sopravvissuto. Il fatto che non sapesse nulla è stata una chiave”, chiarisce la Blasi. E’ molto riservata sulla relazione: “Ho sempre parlato della mia vita privata perché ero sposata con un calciatore. Questa volta vorrei fare diversamente, posso dire che sono felice”. L’ha conquistata per come ha saputo affrontare tutto, nonostante lei fosse nel pieno di una bufera mediatica dopo l’addio a Totti: “Ecco, è questo che mi è piaciuto: come ha affrontato questo momento, come si è comportato”.