Amadeus l’aspetta in fondo ai gradini, ma lei gli compare improvvisamente di lato…

Annalisa scatena il gossip durante la prima serata di Sanremo 2024, che conquista il 65,1% di share con 10 milioni 600mila spettatori. La 38enne è l’unica cantante a non scendere le scale dell’Ariston. Immediatamente sul social partono i rumor: tutti si domandano se l’abbia fatto perché incinta - nel frattempo Annalisa ha smentito di essere incinta e spiegato per quale motivo non ha sceso le scale - e subito il web s'infiamma.

Annalisa unica cantante a non scendere le scale dell'Ariston durante la prima serata di Sanremo, parte il gossip: è incinta?

Super sexy, Annalisa arriva per cantare la sua “Sinceramente”, un brano che si annuncia, ancora una volta, un tormentone. L’outfit firmato Dolce & Gabbana è da vera dark lady: porta un blazer monopetto oversize e sotto culotte e guepiere. Sotto parigine coprenti e tacchi alti. La sua stylist, Susanna Ausoni, ha saputo come renderla ancora più audace del solito. Far rimanere di stucco, però, è un particolare: il pancino sospetto dell’artista, ex volto di Amici.

Amadeus l’annuncia e l’aspetta alla fine della scalinata, lei, però, con grande sorpresa del presentatore 61enne, arriva sul palco dall’entrata laterale e immediatamente le voci di dolce attesa fanno il giro del web.

Il popolo del web si scatena con la Scarrone

Sposata con Francesco Muglia, 43 anni, dal giugno scorso, la Scarrone per chi guarda il festival aspetta un bambino. Non avrebbe sceso le scale per paura di cadere. "Annalisa è incinta e nessuno me lo leva dalla testa”, scrivono. E ancora: "La butto lì, per me Annalisa è incinta”; "Secondo mia madre Annalisa è incinta perché ha una pancia sospetta e non ha fatto le scale"; "Annalisa incinta?! Si notava un bel pancino"; "Ma Annalisa è incinta? Niente scale e mi sembrava di intravedere un po' di pancina”; "Niente scale, blazer largo e coprente.. solo io ho avuto l'impressione che Annalisa sia incinta?”.

Lei è una vera dark lady col look Dolce & Gabbana

Lei nelle storie non dice nulla, ma a cena, dopo l’esibizione, si regala un bicchiere di vino bianco e le donne incinte non dovrebbero farlo. Potrebbe essere tutto un caso. A F recentemente Annalisa sulla gravidanza aveva detto: “Ci vorrebbe un po' di tatto. Credo siano temi in cui le donne dovrebbero sentirsi libere di scegliere: se fare un figlio, quando, se non farlo. [...] lo un figlio lo vorrei, ma per ora non è ancora successo. Se arriverà sarò contenta. Ma soprattutto sarò io a dirlo”.