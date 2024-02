L’ex Belen aveva confermato sul social il flirt tra il conduttore 34enne e la collega 51enne

Il napoletano smorza tutto e getta acqua sul fuoco: “Siamo grandi amici”

Stefano De Martino pensa solo al suo lavoro. In scena a teatro con lo spettacolo scritto con Riccardo Cassini, “Meglio Stasera quasi come un one-man show” in cui ripercorre la sua vita, il conduttore a Il Giorno racconta la sua gioia di stare davanti al pubblico, come un vero showman. Stuzzicato sui gossip che lo riguardano, il 34enne rivela cos’ha detto alla Marcuzzi sul gossip su di loro, gossip ritornato in auge dopo le parole della sua ex moglie. Belen sul social ha confermato le voci di flirt tra il napoletano e la collega 51enne. “Alessia è entrata in questo tormentone suo malgrado”, dice l’ex ballerino di Amici.

''Alessia è entrata in questo tormentone suo malgrado'': Stefano De Martino rivela cos’ha detto alla Marcuzzi sul gossip su di loro

Delle voci sulla liaison hanno parlato tutti, anche Fiorello ha ironizzato sulla cosa. “Conosco perfettamente il meccanismo televisivo. E' un po’ come il Pandoro della Ferragni, sai che dietro c’è magari sofferenza, ma fa parte del nostro mestiere. Io sono un grande sostenitore della risata e quando ne sono l’oggetto, so che è il mio turno. E poi sono contro ogni forma di censura”, commenta Stefano.

De Martino si è sempre rifiutato di entrare nel vivo della questione: “C’è chi ha pensato che il mio rifiuto di rispondere a certe domande fosse perché non volessi mettermi in discussione. Non ho mai detto di prendermi come esempio in quanto uomo integro, padre e marito modello”. Quando gli si domanda se si offenda a essere etichettato come ‘ex di Belen’, replica: “Sono il primo a dirlo, e lo si vedrà anche a teatro, perché cito proprio le persone che mi identificano come tale. E sa qual è la cosa più bella di tutte? E’ che è la verità. In molti poi, vedendomi a teatro, si ricredono, perché io per primo fornisco altre versioni di me. Sta a noi dover mostrare agli altri le nostre qualità”.

Poi arriva la domanda ‘scomoda’: se ha o meno sentito Alessia Marcuzzi dopo che i rumor li hanno nuovamente travolti. “Certo - svela Stefano - Siamo grandi amici, e lei, suo malgrado, è entrata in questo tormentone. Alessia conosce bene certe dinamiche, soprattutto non le ha fatto piacere perché quando ci sono figli di mezzo è sempre complicato. Da amico, ho provato a fornirle la mia visione della situazione, che come ho detto è molto relativa. Siamo solo di passaggio e finché la musica è accesa balliamo e non pensiamo a chi ci vuole rovinare la festa…”.