Ilary Blasi parte con Bastian: per loro Pasqua in famiglia dalla nonna della conduttrice, ecco dove

La coppia insieme alle sorelle Silvia e Melory e i loro mariti: tutte dalla mitica Marcella

In campagna tra galline, oche e altri animali: la conduttrice beve le uova fresche e si diverte

Stavolta nessun viaggio extra lusso. Visto l’impegno tv col Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5, Ilary Blasi parte con Bastian Muller, che arriva a Roma il venerdì sera e segue la diretta del reality show da dietro le quinte degli studi. Per loro Pasqua in famiglia dalla nonna della conduttrice 44enne: i due il sabato si mettono in macchina e si dirigono a Frontone un piccolo comune in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche, dove la mitica Marcella vive.

lary Blasi parte con Bastian: per loro Pasqua in famiglia dalla nonna della conduttrice

La conduttrice è molto legata alle sue origini marchigiane e torna spesso nel borgo per far visita alla nonna materna, madre di Daniela Serafini, e passare del tempo con la famiglia. Una volta arrivata insieme al tedesco, riabbraccia le due sorelle Silvia, la maggiore, e Melory, la minore, anche loro lì insieme ai rispettivi mariti, Ivan Peruch e Tiziano Panicci.

La coppia insieme alle sorelle Silvia e Melory e i loro mariti: tutte dalla mitica Marcella a Frontone, nelle Marche

Nelle Stories l’ex Letterina condivide molto del weekend spensierato accanto ai cari. Per tutti lunghe passeggiate tra i boschi e non solo. Ilary si diverte un mondo con le galline e le oche che la nonna ospita nel suo giardino. La Blasi raccoglie le uova fresche e, bucandole con un ago sottilissimo, le beve così.

In campagna tra galline, oche e altri animali: la conduttrice beve le uova fresche e si diverte

Look super comodo, capelli sciolti e poco trucco, l’ex moglie di Totti si riposa col compagno 38enne che, così si dice, presto sposerà. Anche se parrebbe ‘saltato’ l’accordo che avrebbe voluto il divorzio già a fine marzo. Sarebbe tutto rimandato e, quindi, le nozze con Bastian non sarebbero più così imminenti. C’è da attendere.