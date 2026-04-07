La 47enne sarà ospite dell’attesissimo Belve, che torna in prima serata su Rai2

L’attrice ora è legata al personal trainer Claudio Pallitto, dal regista ha avuto Jacopo e Anna, 16 e quasi 13 anni

Micaela Ramazzotti non si sottrae alle domande scomode di Francesca Fagnani, che torna in onda con l’attesissimo Belve su Rai2. In tv alla giornalista svela la causa della rottura con l’ex marito Paolo Virzì, a cui è stata legata dal 2008 al marzo 2023. L’attrice ora vive una solida relazione con il personal trainer Claudio Pallitto, dal regista ha avuto Jacopo e Anna, 16 e quasi 13 anni. “Mi sentivo disprezzata”, confessa l’attrice.

''Mi sentivo disprezzata'': Micaela Ramazzotti svela la causa della rottura con l’ex marito Paolo Virzì

Il crollo era inevitabile. “Mi portavo dentro un magone, ho passato momenti bui", racconta a Fagnani. Francesca le domanda: "Tutta questa tristezza che origine aveva?”. La 47enne non ha dubbi: "La mancanza d'amore, l'essere disprezzata".

In una vecchia intervista di Virzì, il toscano aveva lasciato capire di averla sposata non solo per il sentimento verso di lei, ma pure per convincerla a interpretare la giovane Sandrelli in La prima cosa bella. La conduttrice le domanda della questione, Micaela replica: "Quel film lo avrei fatto lo stesso, non c'era bisogno di sposarmi per finta! Avrei risparmiato un botto di soldi per il divorzio".

Si parla anche della furiosa lite al ristorante che ha visto protagonista lei, il nuovo compagno e l’ex, quella finita su tutti i giornali. La Ramazzotti lapidaria commenta: “E’ stata una brutta figuraccia". Francesca le chiede quando sposerà Pallitto: le nozze sono state annunciate da tempo. L’artista romana ribatte con sarcasmo, lanciando un’altra stilettata all’ex: “Ma non si trovano le carte del divorzio! Saranno disperse nel mare di Livorno insieme a qualche testa di Modigliani…”.