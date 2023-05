Ilary Blasi festeggia il compleanno della figlia Chanel e la Festa della Mamma in un hotel di lusso all'estero: le foto del weekend

La secondogenita compie 16 anni, la conduttrice 42enne la porta in Svizzera: c’è anche il fidanzato della ragazza

Ilary Blasi regala un compleanno memorabile a Chanel: festeggia i 16 anni della figlia lontano dall’Italia. Insieme alla sua secondogenita, che spegne le candeline sabato 13 maggio, parte per la Svizzera. Durante il weekend, il giorno seguente, celebra accanto alla sua piccola donna anche la Festa della Mamma. Le due alloggiano in un hotel super lusso, Villa Principe Leopoldo, una magnifica dimora con affaccio sul lago di Lugano.

Ilary e Chanel condividono sul social foto e video della mini vacanza mamma e figlia. Anche se non sono sole in realtà. Con la presentatrice 42enne dovrebbe esserci il fidanzato, Bastian Muller, anche se nelle storie non si vede mai... Non solo: il fine settimana con l’occasione speciale serve anche per le presentazioni in famiglia del fidanzato di Chanel, Cristian Babalus, che sta in Svizzera con loro.

Ilary e Chanel di rilassano con cene gourmet, colazioni faraoniche, passeggiate rigeneranti. L’hotel, quotatissimo, offre tantissimi svaghi. Ha due piscine esterne riscaldate, due campi da tennis con prato sintetico, sala fitness con macchinari cardio-vascolare, sala per corpo libero e sauna, personal trainer a disposizione su richiesta per programmi fitness personalizzati, lezioni di yoga. Il Villa Principe Leopoldo è una delle 530 dimore e ristoranti d’eccezione riunite nell’Associazione Relais & Châteaux. Tutto è spettacolare. Il ristorante ha una stella Michelin.

La presentatrice è contenta. Con la sua ragazza visita anche il Grand Hotel Villa Castagnola, un altro albergo 5 stelle

E' un fine settimana super rilassante per la 42enne

La Blasi si tiene stretta al suo fianco Chanel. Nelle sue storie condivide una foto dei primi mesi di gravidanza, quando aspettava la seconda figlia. "13 maggio 2007. Ti auguro una vita intensa e ricca di sorprese - scrive - e di sentirti sempre libera di fare le tue scelte. Ti amo tanto". Chanel, ricondivide la storia e replica: "L'unica per me. Ti amo con tutta me stessa". Papà Francesco Totti, invece, posta una loro foto di qualche anno fa, quando la ragazza era piccola. Il fidanzatino Cristian le scrive semplicemente: “Tanti auguri cuore mio”.