Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, fa coming out: ''Vivo con la mia ragazza''

Anna Lou Castoldi affida a un’intervista a Fanpage il suo coming out. La 21enne, figlia di Asia Argento, 47 anni, e Morgan, confessa: “Vivo con la mia ragazza”. Lei si chiama Dora. Le due abitano in un piccolo borgo, lontano dal caos della Capitale. La primogenita dell’attrice provvede da sola alle spese del suo appartamento, per farlo lavora: ha fatto la rider, , la cameriera, il manovale, i traslochi e dipinto case. Poi quando va dalla madre, come in questi giorni, dato che la fidanzata si trova in Olanda, ritorna a essere accudita da Asia.

Anna Lou è un’artista a tutto tondo, in Portogallo ha fatto anche una serata in dj set. Cinema e musica, sono nel suo Dna, ancora non sa cosa farà da grande. Spazia e desidera scoprire fino in fondo se stessa. Il suo privato è gioioso ora. “Sono molto felice con la mia ragazza Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in Chiesa, però per l’adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i ‘diversi’ ad andare altrove”, confida.

Detesta il gossip, che rifugge. Anche con i social ha avuto un rapporto altalenante: per un periodo li ha lasciati. “Perché il mondo va troppo veloce e le cose diventano angoscianti. Spesso e volentieri il cellulare risulta soltanto qualcosa in grado di enfatizzare tutta questa angoscia. Dentro noi stessi, con i nostri amici e nella natura non abbiamo bisogno di tutte queste informazioni costanti e involontarie. In quel periodo mi sentivo come se rappresentasse solo un modo per complicare il resto. Mi sono presa un vecchio Nokia, ci ho salvato i dieci contatti fondamentali e sono tornata a vivere in prima persona. Dei momenti senza social li consiglio a chiunque, perché alla lunga creano dissociazione”, spiega la Castoldi.

Ora Anna Lou è tornata attiva: “Con i social ci lavoro, condivido ogni forma di espressione artistica, sono utili per comunicare e far circolare pensieri, ma proprio perché li utilizzo sento il bisogno ogni tanto di prendermi delle pause e ricordami cos’è la vita reale. Possono essere positivi, ma se sei consapevole che sono una proiezione. Infatti io non sono davvero ‘sexydyng’ (il suo nickname su Instagram, ndr). Noi non siamo solo quello che mostriamo e quello che scriviamo. E’ bellissimo tornare ai vecchi telefoni ogni tanto, basta una settimana per sentirsi meglio. Non muore nessuno ed è uno spasso”.

La nipote di Dario Argento sulla settima arte dice: “Per quanto il cinema sia una mia passione, quasi quasi preferirei stare dietro alla macchina da presa più che davanti. Mi piace scrivere sceneggiature, pensare alla direzione dei film o della fotografia. Essere un soggetto, cioè una attrice, non mi dispiace ma se è solo una delle parti del progetto complessivo a cui partecipare. Preferirei essere più parte integrante della creazione di una rappresentazione. Se qualcuno pensa che possa essergli utile parteciperei volentieri, perché i mezzi penso di averli visto che sono cresciuta nell’ambiente”.