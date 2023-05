''Per anni non ci siamo viste nemmeno a Natale'': Paola e Chiara raccontano del periodo in cui si erano allontanate

Le Iezzi per circa 10 anni si sono separate: la 49enne e la 50enne hanno cercato il successo divise

Paola e Chiara, le sorelle Iezzi, veri miti degli anni 90 con le loro hit pop dance, ora sono nuovamente una coppia. Dopo Sanremo 2023, che le ha viste ritornane sul palco insieme con “Furore”, a Verissimo presentano il loro nuovo singolo, “Mare Caos”. La 49enne e la 50enne si preparano a un’estate piena zeppa di impegni, felice di essere tornate, grazie al Festival, sulla cresta dell’onda. In tv, però, raccontano il periodo in cui si erano allontanate. Le due per circa 10 anni si sono separate, cercando il successo divise. “Per anni non ci siamo viste nemmeno a Natale”, svelano.

Paola e Chiara avevano bisogno di una pausa per ritrovarsi ognuna per la propria strada. “Non è vero che non ci sopportavamo più, ma sicuramente ci sono stati dei momento critici. Abbiamo capito che ci serviva l’occasione per capire chi fossimo come singole persone”, chiariscono entrambe.

Le Iezzi non hanno trovato fortuna, questo ha fatto sì che la distanza diventasse ancora più netta.“Per alcuni anni a Natale non ci siamo nemmeno viste. Ma la distanza è servita a farsi sentire ancora più vicine dopo. Chiedevamo sempre ai nostri genitori l'una dell’altra", rivela Paola.

Chiara in tv parla anche di un episodio che l’ha fortemente segnata: “Quando avevo 8 anni, in campeggio, ho subito una violenza. Ero al bar, un ragazzino mi ha strattonata e mi ha portato in un luogo appartato. Lo shock mi è rimasto per molto tempo. Credo che questo episodio abbia influito abbastanza sul mio carattere. Sono rimasta timida e introversa, penso anche a causa di questo".

Chiara aveva tenuto tutto per sé e dopo un anno e mezzo è crollata: "Avevo ansia e attacchi di panico. Sono andata in terapia per farmi aiutare e ancora oggi ci vado. Mi ha aiutata moltissimo anche con la timidezza. Sto migliorando. Il mio carattere introverso a volte non mi aiuta a sentirmi pienamente a mio agio, ma ho imparato a non giudicare più la mia vulnerabilità e fragilità, ma a considerarla parte del mio carattere e a utilizzarla anche artisticamente”.

La sorella l’ha aiutata: ”Ci conosciamo da sempre e lo capivo che c'era qualcosa che non andava, ma deve essere la persona in difficoltà a riconoscere il momento di fragilità e a chiedere di farsi aiutare. Io ci sono e ci sono sempre stata, ho aspettato il momento giusto di Chiara per chiedere aiuto. Ha una famiglia che l'ha sempre amata e supportata, ma anche amici e fan. Da questo punto di vita siamo persone molto fortunate”.

Le due sono contente. Paola del privato confida: “Sono fidanzata da 15 anni con un fotografo di moda. E’ un compagno eccezionale e la nostra è una relazione solida. Mi rende felice e ci supportiamo a vicenda”. Chiara invece è single: “Ho avuto una relazione importante in passato che è finita, ma adesso calma piatta. Se sto bene così? In realtà mi piacerebbe essere di nuovo in coppia”.