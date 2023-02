Prima l’incontro in tribunale con l’ex Totti, poi cena fuori e dopo nella villa all’Eur

L’imprenditore ospite della conduttrice 41enne nell’ex dimora coniugale

Ilary Blasi e Bastian Muller si fanno vedere insieme a Roma: Chi sulla cover del giornale li mostra in auto ’vicini vicini’. Dopo una cena con amici, i due vanno dritti a casa di lei, dove trascorrono la notte, così racconta il settimanale.

Ilary Blasi e Bastian Muller insieme a Roma: dopo la cena i due vanno a casa di lei

L’imprenditore tedesco che vive a Francoforte lo scorso weekend è atterrato nella Capitale e ha raggiunto la fidanzata: sarebbe stato ospite della conduttrice nell’ex dimora coniugale della 41enne, la mega villa all’Eur dove Ilary viveva con i figli e Totti.

Venerdì 3 febbraio, dopo l’udienza in tribunale con Francesco per i Rolex, dove si è recata accompagnata dal suo legale, la Blasi ha gustato una cena succulenta da Rinaldi al Quirinale insieme all’avvocato Alessandro Simeone, l’amica Michelle Hunziker, la manager Graziella Lopedota e l’hair stylist Alessia Solidani. Al tavolo con loro c’era pure Bastian.

Muller non sarebbe andato in hotel, ma, dato che i figli di Ilary erano col papà, avrebbe approfittato della loro assenza per godersi un po’ di intimità con la compagna.

All’uscita del locale i due, trovandosi assediati dai paparazzi, hanno prima finto di andare via separatamente, poi, forse stufi, hanno deciso di salire entrambi sulla macchina della presentatrice e andare via insieme, senza troppi scrupoli.

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, le diatribe riguardanti gli orologi scomparsi, stanno incidendo moltissimo sulla separazione tra Totti e la Blasi. "La separazione consensuale si allontana. Questo a differenza di quanto era trapelato nelle ultime settimane. A marzo Totti e Ilary dovrebbero ritrovarsi in tribunale per la prima udienza della separazione giudiziale. Il tema è solamente uno: l’assegno di mantenimento dei figli, altro Ilary non ha chiesto”, scrive il giornale.