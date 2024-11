Ilary Blasi e il fidanzato Bastian si concedono un viaggio d'amore a New York tra baci e passeggiate romantiche: foto

La conduttrice torna nella Grande Mela con Muller anche per il secondo anniversario

A Manhattan i due complici e innamorati più che mai: la 43enne e il 37enne sono felici

Nel 2023 lei aveva pubblicato alcune foto con lui dagli States e aveva scritto: “After a year”. A distanza di un anno Ilary Blasi e il fidanzato Bastian si concedono un ennesimo viaggio d'amore a New York tra baci e passeggiate romantiche. La Grande Mela è la città che li ha fatti incontrare e innamorare, normale tornarci pure per il loro secondo anniversario e celebrarlo lì.

Ilary Blasi e il fidanzato Bastian si concedono un viaggio d'amore a New York tra baci e passeggiate romantiche

A Manhattan i due sono complici più che mai. La 43enne e il 37enne sono felici e sul social si fanno vedere insieme, raccogliendo un mare di ‘like’. Il divorzio da Totti, con tutti gli strascichi ancora in atto, la presunta denuncia all’ex marito per abbandono di minore, accusato di aver lasciato la figlia Isabel di 8 anni da sola a casa, la causa per le borse e i Rolex, i testimoni delle due parti: al momento è tutto chiuso in un cassetto. A NY i giorni sono speciali e spensierati.

La conduttrice torna nella Grande Mela con Muller anche per il secondo anniversario

A Manhattan i due complici e innamorati più che mai: la 43enne e il 37enne sono felici

La Blasi e Muller camminano sul Brooklyn Bridge, si concedono cene esclusive, come quella al McKittrick Hotel, si fanno pure vedere con delle strane maschere bianche. Lei scrive: "A special kind of experience”, ossia "un'esperienza speciale". Tra le moltissime secret experience che si tengono a New York, quelle che uniscono spettacolo ed esperienze itineranti, hanno deciso per Sleep no more.

Si fanno pure vedere con delle strane maschere bianche. Lei scrive: "A special kind of experience”, ossia "un'esperienza speciale"

C’è già chi pensa che Ilary tornerà dagli Usa col pancino in divenire, è molto più probabile, semmai avesse voglia di una nuova cicogna, che attenda l’addio definitivo da Francesco. Al momento c’è troppo in ballo per pensare a un altro bambino.