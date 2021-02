Ilary Blasi pronta stupire con i look all'Isola dei Famosi: 'Ma comincio ad avere un’età e...'

Ilary Blasi è pronta a stupire ancora una volta con i suoi look all’Isola dei Famosi. L’11 marzo prossimo tornerà in tv, su Canale 5, al timone del reality prodotto da Banijay Italia: è la prima edizione affidata a lei. “Nulla sarà lasciato al caso - rivela la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni, che le regala la cover del settimanale - Ma comincio ad avere un’età e…”.

“Sono super felice e carichissima. Un po’ perché è da un anno e mezzo che non faccio tv, ma poi anche per evadere fisicamente e di testa dopo il periodo che abbiamo passato”, confida Ilary. “Sarà un ritorno alle radici, allo spirito originario del format: i naufraghi torneranno a soffrire la fame e la lontananza dalle loro comodità quotidiane. Lo spirito di avventura, di sopravvivenza e di lotta, tipico del programma, emergerà come grande protagonista”, spiega, rivelando come sarà la ‘sua’ Isola.

“L’inviato sarà una sorpresa”, sottolinea Ilary. Non rivela neppure chi saranno gli opinionisti. Sui suoi look, dice: “Nulla sarà lasciato al caso. Sto facendo ricerca, ma i tempi sono cambiati. Va bene seguire la moda ed essere carine, ma comincio ad avere un’età e ci vogliono dei limiti”. In molti si domandano se indosserà ancora parrucche: “Le parrucche sono una mia grande passione, ma è un’idea che ho già portato in tv durante l’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ condotta da me. Non mi piace ripetermi”.

La Blasi sul cast confessa: “Sta venendo bene. Quello che posso anticipare è che abbiamo scelto personaggi per la gran parte inediti o che non hanno mai fatto un reality. Quindi la selezione è molto difficile! Saranno 16”.

Ilary Blasi è sempre stata molto severa e dissacrante con i vip nella Casa, ora come si comporterà? “Non posso snaturarmi, sono così. Ma essendoci la componente ‘disagio’ cercherò di essere più buona e materna”.

Stare lontana dalle telecamere per un anno e mezzo, con il lockdown ad appesantire di più la situazione, in parte le è pesato, ma la moglie di Francesco Totti, mamma di Cristian, Chanel e Isabel, apprezza anche alcune cose della lunga pausa: “La tv mi è mancata. Ho vissuto a casa, in famiglia, riorganizzando il mio tempo. Cucinavo, facevo palestra, yoga, guardavo le serie. Pensavamo al futuro e a quando sarebbe finita questa situazione. Sono una che si adatta molto, in famiglia sto molto bene per fortuna. I miei genitori hanno la casa vicino a me, mi è mancato vedere gli amici, ma ho ritrovato il tempo da dedicare a me stessa”.

La presentatrice il 28 aprile festeggerà i 40 anni, sarà nel bel mezzo dell’Isola dei Famosi: “Mi sembrano ancora lontani, invece sono qui che mi chiamano, ma li accolgo bene. Mi sono abituata perché è da due anni che dico di avere 40 anni. Li festeggerò lavorando, almeno non devo organizzare niente”. Non anticipa la data della finale del reality, ma quando le si domanda se potrebbe essere prolungato, come è accaduto per il GF Vip, Ilary non ha dubbi: “Può darsi che finiremo a Natale! No, scherzo: io resto tre mesi, poi a giugno voglio andare a Sabaudia”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/2/2021.