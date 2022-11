Mentre Totti sfila con Noemi a Dubai, Ilary Blasi se la ride a New York: foto

La conduttrice 41enne è volata negli States e si rilassa

Ilary Blasi è volata negli Usa. Mentre Francesco Totti fa la sua prima uscita ufficiale con la Bocchi e sfila a Dubai davanti ai fotografi in occasione della cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards 2022, dove l'ex capitano della Roma è stato invitato come ambasciatore della Lega Serie A, la conduttrice 41enne se la ride a New York.

La presentatrice dell’Isola dei Famosi rivela il viaggio negli States nelle sue IG Stories: condivide alcune foto in cui posa con alle spalle il panorama mozzafiato dei grattacieli di Manhattan. Look casual, capelli sciolti, Ilary sorride all’apparenza serena.

La conduttrice 41enne è volata negli States e si rilassa

La separazione tra la Blasi e il campione 46enne si annuncia difficile e dolorosa. Al momento tutto lascia presagire una giudiziale con prima udienza a marzo 2023, anche se i legali ancora tentano di trovare un accordo. L’ex Letterina pare proprio non pensarci, come pure Francesco, accanto alla nuova compagna in un evento di rilevanza mondiale.

Fa tappa fissa nel suo ristorante preferito, tra i migliori della Grande Mela

Ilary Blasi a New York fa tappa fissa nel suo ristorante preferito, Sandro’s, tra i migliori della Grande Mela, locale di riferimento dei vip che vivono o si trovano lì. Lo chef e proprietario è Sandro Fioriti: al 306 East, 81st Street di Manhattan personaggi importantissimi della politica, del cinema, della musica dello sport e del giornalismo assaggiano i suoi piatti italiani che, a quanto pare, sono deliziosi.