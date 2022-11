Totti e Noemi Bocchi fanno la prima uscita pubblica ufficiale: mano nella mano davanti ai fotografi!

L’ex calciatore e la nuova fidanzata fianco a fianco sul blu carpet a Dubai

I due hanno partecipato insieme a sorpresa alla serata Globe Soccer Awards 2022

Francesco Totti ci stupisce ancora una volta. Dopo l’intervista-bomba rilasciata alla fine dell’estate a ‘Il Corriere della Sera’, dove ha accusato l’ex moglie di avergli sottratto alcuni orologi di valore, l’ex calciatore 46enne ha sorpreso ancora una volta tutti con un’inattesa uscita pubblica ufficiale insieme alla nuova compagna 34enne Noemi Bocchi. Dopo essere stato per anni la personificazione della riservatezza e dell’anti-mondanità, l’ex capitano della AS Roma ha deciso di presentarsi davanti ai fotografi mano nella mano con la sua dolce metà a Dubai per i Globe Soccer Awards 2022.

Francesco Totti, 46 insieme, e Noemi Bocchi, 34, insieme a Dubai sul blu carpet dei Globe Soccer Awards 2022

Ecco così la prima immagine sul tappeto rosso (o meglio, blu) della coppia più chiacchierata dell’anno. Completo nero con camicia bianca e papillon lui, scollatissimo abito dello stesso colore lei: hanno posato qualche istante per gli obiettivi e poi si sono avviati verso l’interno della sala.

Negli ultimi giorni i due sono finiti insieme, ma paparazzati, su alcune copertine di settimanali. Francesco ha anche incrociato in tribunale Ilary Blasi, da cui sta divorziando, per un’udienza sul presunto furto dei Rolex. I rapporti con la 41enne madre dei suoi figli (Cristian, 17 anni, Chanel, 15 e Isabel, 6) sono ridotti ai minimi termini, per usare un eufemismo.