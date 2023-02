Ilary Blasi da quando si è separata non sta ferma un attimo: nuovo viaggio 'culturale' con la figlia Isabel

La conduttrice 41enne si dà all’arte alla mostra dell’amica

Porta con sé la più piccola con cui gioca e si diverte nella “città degli asinelli”

Ilary Blasi da quando si è separata da Francesco Totti non sta ferma un attimo: rimane a Roma solo per pochi giorni. Salutata la sorella Silvia e gli altri della comitiva, rimasti in Trentino per la settimana bianca, torna dalla montagna e riparte immediatamente, stavolta portando con sé la figlia Isabel, 6 anni. Lei e la più piccola di casa si regalano un viaggio ‘culturale’ e vanno a Bologna.

Nella “città degli asinelli” Ilary e Isabel si divertono e giocano in piazza Maggiore. La conduttrice 41enne al Voltone Podestà insieme alla bimba scopre il tradizionale gioco del telefono senza fili. Con la faccia rivolta verso uno dei quattro cantoni sente chiaramente il suono emesso dalla ragazzina che si trova dall’altra parte. E' tutto merito di un progetto che risale al Medioevo. Gli uomini di chiesa, all'epoca, non potendo avvicinarsi ai lebbrosi, mettendosi ai quattro angoli della piazza, riuscivano a confessarli evitando il contagio. “Se venite qui fate questo gioco”, scrive l’ex Letterina.

La conduttrice 41 a Bologna a una mostra d'arte

Ilary con Malisa Catalani, sua amica: è andata a vedere le sue opere

La Blasi dopo la Thailandia, dove ha trascorso il Capodanno, Parigi, dove ha passato un weekend romanticissimo, e le Dolomiti, dove si è svagata sugli sci in pista, tutti luoghi dove c’era anche il nuovo compagno, Bastian Muller, ora è andata a Bologna. Ha organizzato il breve viaggio per la mostra in cui sono esposte le opere dell’amica Malisa Catalani, moglie dell’ex calciatore della Lazio Marco Di Vaio, ora dirigente sportivo del Bologna. Un pomeriggio dedicato all’arte, senza dimenticare pure di fare la mamma.

Ilary è molto affascinata dalle sculture esposte

Ad aprile prossimo Ilary dovrà dedicarsi alla tv, con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi: durante la messa in onda del reality sarà costretta a fare la spola tra Roma e Milano e a dover dire addio, almeno per un po’, ai tanti viaggi.