Romina Pierdomenico, fidanzata 30enne di Ezio Greggio, si prende cura di sé tra medico estetico e nutrizionista: foto

La modella e conduttrice radiofonica è un anno che segue un regime alimentare controllato

Ha trovato la soluzione ai suoi problemi grazie agli esperti di Villa Brasini Beauty Clinic di Milano

Romina Pierdomenico, la fidanzata 30enne di Ezio Greggio, si dedica ai trattamenti beauty. La modella e conduttrice radiofonica abbruzzese si prende cura di sé. A Milano approfitta di una pausa dal lavoro e va a Villa Brasini Beauty Clinic per incontrare il suo chirurgo estetico, il dottor Ludovico Palla, e il nutrizionista amato da tanti vip, Sacha Sorrentino.

Romina Pierdomenico, fidanzata 30enne di Ezio Greggio, si prende cura di sé tra medico estetico e nutrizionista. In foto posa con il dottor Ludovico Palla

Romina sul suo profilo Instagram non nasconde affatto le visite a cui si sottopone. Ha fatto un trattamento focalizzato sul ‘beauty face’. Non solo. E’ il suo regime alimentare a donarle una forma top: lo segue da un anno.

“Che bello, sono davvero molto felice, perché prima mangiavo davvero poco e male, poi l’anno scorso sono venuta qui a Villa Brasini e ho incontrato Sacha Sorrentino. Mi ha davvero aiutata ad avere un regime alimentare più sano e corretto mangiando tutto”, spiega Romina. Ringrazia poi il direttore della struttura, Diletta Siniscalchi.

La modella e conduttrice insieme al dottor Sacha Sorrentino, nutrizionista di molti vip

“Spero che questo possa fare da monito a tante ragazze che seguono esempio sbagliati - aggiunge la Pierdomenico - Basta false credenze di chi vi fa credere che mangia e poi campa d’aria. Se avete bisogno di un esperto, lui è il numero uno”.

La ragazza è un anno che segue un regime alimentare controllato

Romina è legata al comico 68enne da ben quattro anni e mezzo. Sulla loro differenza d’età lei in tv ha detto: “Se nella vita ho incontrato un uomo fantastico come lui non è una colpa. Peraltro la differenza d'età non mi ha mai preoccupata, poiché mi sono sempre piaciute persone più grandi di me. Certo poi ammetto che ha tanti anni in più e mi faccio domande... Ma il suo spirito mi ha rapita, mi ha fatta innamorare. E a chi diceva che saremmo durati un mese, eccoci dopo 4 anni e mezzo”.