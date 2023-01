Ilary Blasi fa un weekend d'amore a Parigi col nuovo fidanzato Bastian: le foto

La conduttrice 41enne vola nella città dell’amore insieme all’imprenditore tedesco

Ilary Blasi vola in Francia. Per la presentatrice dell’Isola dei Famosi le vacanze sono infinite, grazie anche a Bastian Muller. Lontana dall’Italia, si regala un weekend d’amore a Parigi con nuovo fidanzato. Sul social, nelle sue storie, per la prima volta conferma la liaison, esce allo scoperto taggando l’imprenditore tedesco a cui si è legata. Non solo: mostra anche la mano dell’uomo che le accarezza la caviglia o, più tardi, a cena, le versa dello champagne nel calice.

La Blasi, già paparazzata con Bastian in montagna, a St. Moritz lo scorso dicembre, conferma il legame anche sul profilo Instagram. Sempre insieme al facoltoso erede di una famiglia di costruttori che vive a Francoforte durante le festività natalizie è volata a Bangkok. In Thailandia ha dato il benvenuto al 2023, che è iniziato nuovamente in coppia per lei.

Bastian sul suo profilo Instagram, che mantiene assolutamente privato, è “bas.mupe”. Ha poco più di mille follower, tra i quali c’è Ilary. Biondo, aitante, c’è chi dica che assomigli paurosamente all’ex marito Francesco Totti. Del resto anche Noemi Bocchi, la fidanzata dell’ex capitano della Roma, per molti, è la fotocopia della Blasi. La conduttrice non commenta: si lascia vedere in foto serena e felice ma ancora da sola.

Ilary a Parigi si rilassa, visita la città, si concede cene a cinque stelle, va anche in discoteca a ballare scatenata. Sempre e solo con Muller al suo fianco. Non arriva ancora lo scatto in coppia, forse presto, però, comparirà.