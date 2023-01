Federico Fashion Style stavolta fa davvero coming out: ''Sono omessuale, la mia compagna lo sapeva ma…''

Il parrucchiere delle vip a ‘Verissimo’ spiega di essere attratto dalle persone del suo stesso sesso

L’ormai ex compagna Letizia, madre di sua figlia Sophie Maelle, era a conoscenza del suo orientamento

Stavolta non lo ha fatto a mezza bocca, non ha solo lasciato intendere. Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, è gay e non ha più difficoltà a parlarne. “Sono omosessuale”, ha spiegato durante la puntata di Verissimo di sabato pomeriggio. Ovviamente ha voluto chiarire meglio in che situazione viveva con la sua compagna Letizia Porcu, madre di sua figlia Sophie Maelle, nata nel 2017, prima di lasciare il tetto “coniugale”.

“Per 14 anni siamo stati insieme realmente, come tutte le coppie, avevamo dei rapporti intimi. Poi ho avuto una frequentazione con una persona del mio stesso genere e ne ho parlato con Letizia, lei ha voluto comunque rimanere a casa con me”, ha fatto sapere il 33enne originario di Anzio.

“Perché io ho capito… cioè ci sono nato, credo di amare le persone del mio stesso genere. Di essere omosessuale. Perché ho provato delle esperienze e ho capito che era una cosa che mi faceva stare bene”, ha aggiunto. “Io e lei non stavamo più insieme. Come io ho avuto esperienze in queste tre anni, lo stesso ha fatto lei”, ha sottolineato.

E ancora: “Lei lo sapeva che io ero omosessuale, eravamo agli occhi di tutti una famiglia come le altre, agli occhi di tutti e agli occhi di nostra figlia. E’ successo tre anni fa, le ho detto che non potevo darle ciò che lei desiderava”.

“Uno nella vita omosessuale ci nasce, non ci diventa. Io cercavo di capire meglio. Sono nato e cresciuto in una famiglia molto, molto tradizionale. Per me era un po’ particolare questa cosa, mi faceva un po’ strano questa mia tendenza. Cercavo di nasconderla ma soffrivo e stavo male”, ha proseguito.

Perché fino ad oggi non ne ha mai parlato così apertamente nonostante le tante domande dei giornalisti? “L'ho fatto per preservare mia figlia”, ha risposto.

Ora vuole vivere un po’ di quella spensieratezza che gli è mancata negli ultimi anni. “In questo momento mi sento un po' adolescente, vorrei vivere le esperienze che non ho mai vissuto”, ha detto.

Sulla situazione sentimentale dell’ex compagna Letizia, che ha già ritrovato l’amore, ha infine affermato: “Sono felice per lei, ma lo ero già tempo fa. Anche se ultimamente non si comporta benissimo con me, mi fa vedere meno volte la bambina. In ogni caso io ci sarà sempre per lei”.