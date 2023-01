Nina Zilli dopo l'annuncio della gravidanza nasconde il pancione con indumenti oversize: foto

La cantante 42enne indossa un maxi piumino rosso e sotto pantaloni della tuta larghi

A Roma cammina in strada col compagno Danti, rapper dei Two Fingerz, autore e dj

Nina Zilli a Roma cammina in strada col compagno Danti, all’anagrafe Daniele Lazzarin, 41 anni, rapper dei Two Fingerz, autore e dj. Dopo l’annuncio della gravidanza, spoilerata nel programma di Fiorello Viva Rai2!, la cantante 42enne, tenuta d’occhio a vista dai paparazzi, nasconde il pancione con indumenti oversize.

Nina Zilli dopo l'annuncio della gravidanza nasconde il pancione con indumenti oversize

Maria Chiara Fraschetta, questo il vero nome dell’artista nata a Piacenza, ha sempre amato la comodità fuori dal palcoscenico, ora con la dolce attesa ancora di più: indossa un maxi piumino, davvero molto voluminoso, rosso fuoco e, sotto, pantaloni della tuta, modello cargo, larghissimi. Sotto porta le sneakers. Ha i capelli raccolti in una coda alta e occhiali da sole estremamente trendy. Non è felicissima di avere puntati gli obiettivi addosso, ma non può evitarli.

Nina ha ufficializzato la cicogna l’11 gennaio scorso, il giorno dopo che la notizia aveva fatto il giro del web e dei media a causa di Fiorello e Biggio, la sua spalla. Nel suo post aveva scritto: “Avrei voluto dirlo a VOI, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa (non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più”.

La cantante 42enne indossa un maxi piumino rosso e sotto pantaloni della tuta larghi. A Roma cammina in strada col compagno Danti, rapper dei Two Fingerz, autore e dj

Rivolgendosi poi ai fotografi, la Zilli aveva chiarito: “Messaggino per i paparazzi (sempre gentili con me, va detto) che ho sotto casa e che mi seguono anche al supermercato alla ricerca della pancia: aspettate ancora un po’! Giù dai palchi mi vesto troppo oversize perché si possa vedere qualcosa”. Effettivamente è proprio così, ma il ventre comincia a lievitare: per lei sarà il suo primo bebè.