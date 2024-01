''Immaginavo mio figlio esattamente com'è, esteticamente e caratterialmente'': Aurora Ramazzotti parla del piccolo Cesare

La 27enne non si sente una madre “così giovane”, come invece gli sottolinea qualcuno

Elenca le 5 cose che ama di più di lei, la prima? “Il mio corpo che è in grado di fare grandi cose”

Aurora Ramazzotti si concede una pausa dalla routine quotidiana e risponde alle domande dei follower sul social. Parla del piccolo Cesare e rivela: “Immaginavo mio figlio esattamente com'è, esteticamente e caratterialmente”.

Le chiedono come mai abbia deciso di diventare mamma così giovane, la 27enne ribatte: “Non mi sento ‘così giovane’, mi sento giusta. Pensa che mia mamma mi ha avuta a 19 anni e a volte penso che avrei potuto farlo prima, ma ovvi che non esiste un’età predefinita, c’è solo il momento giusto per te”.

I fan vogliono anche sapere cosa direbbe ad Aurora di 10 anni fa. La Ramazzotti confida: “Di fidarsi di se stessa, dei suoi istinti che poche volte sbagliano. Di non andare in crisi ogni volta che le sembra di non muoversi quando il mondo intorno corre, di non mettere in discussione le sue scelte, pensare sempre ‘se avessi’… E di tenere duro perché poco dopo incontrerà il padre di suo figlio. Ah, e anche di mollare le stampe, gli abiti midi e i legging push-up”.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti svela le 5 cose che ama di lei: “Finalmente posso dire: il mio corpo, che è in grado di fare grandi cose. L’empatia, l’autoironia, la leggerezza, la capacità di ascoltare”.

Aury poi si scopre sul suo bambino. La cosa che più l’ha sorpresa nel diventare madre è soprattutto una: “Il fatto che mi immaginassi mio figlio esattamente com’è. Non so come spiegarlo, quando pensavo a come sarebbe stato, lo immaginavo così, esteticamente, caratterialmente. Eppure non vedevo un’immagine nella mia testa, era solo una sensazione. Boh, stranissimo”.

“E poi la naturalezza con cui si affrontano situazioni la cui idea prima ti terrorizzava - prosegue l’influencer - Si fa tutto e con l’attitudine giusta (che non tutti i giorni c’è e va benissimo così) si fa anche bene. Sono molto più gentile con me stessa perché so che sto facendo il meglio che posso”.