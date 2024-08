''Ho incontrato un narcisista patologico'': Elenoire Casalegno parla del suo ''amore tossico''

La 48enne ha raccontato a ‘Il Messaggero’ di essere oggi vaccinata contro certi uomini

Diventata mamma da giovane, Elenoire pensa di essere ‘da sempre sottostimata’

Elenoire Casalegno ha rilasciato un’intervista a ‘Il Messaggero’ in cui ha spiegato di aver avuto un amore ‘tossico’.

Ha anche affermato che il sesso non è sempre la cosa più divertente, anzi.

Il volto tv 48enne, che ha una figlia avuta a soli 23 anni, Swami, insieme all’ex compagno Dj Ringo, si sente in credito con la vita: “Ho raccolto meno di quanto meritassi. Da sempre sono sottostimata”.

Elenoire Casalegno, 48 anni, ha parlato di sesso e amori tossici in una nuova intervista

Tutto potrebbe nascere da una mancanza di autostima in gioventù: “Troppo spesso ho messo gli altri davanti a me. Per accontentarli, e per essere accettata, facevo cose in cui non credevo davvero. A trent’anni, per fortuna, ho capito che la mia natura andava rispettata e quindi dovevo cambiare. Oggi non permetto più a nessuno di ferirmi e farmi del male”.

Nella sua vita prima della svolta “era tutto sbagliato, non c'è stato un unico evento. Non ero contenta, mi sono fermata e sono andata in analisi per anni. Oggi mi comprendo meglio e sono serena”.

Qualcuno dice che è una “stro…a”. Perché? “Perché non scendo a compromessi e dico sempre la verità, la mia ovviamente, quando la gente quasi sempre non ha alcuna voglia di sentirsela dire”.

Il volto tv è stata inviata dell'Isola dei Famosi durante l'ultima edizione del reality

Le è stato domandato se il sesso sia sempre la cosa più divertente che c'è. Ha risposto: “Dipende con chi lo fai. Può essere anche noioso e fastidioso”.

Infine si è trattato dell’argomento “amori tossici”: “Se intende a base di violenze psicologiche, sì. Ho incontrato una di quelle persone che vengono definite narcisisti patologici, molto brave a manipolare gli altri. Di buono c'è che è come un vaccino: una volta che hai avuto a che fare con uno di loro non te ne capiterà mai più un altro. Lo riconosci da lontano. E non c'è bisogno del richiamo”.