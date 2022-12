Irama e il problema col lavoro: ''Le mie ragazze mi hanno sempre odiato per questo''

Il cantante 26enne, vincitore di Amici nel 2018, ha un grattacapo con le fidanzate

E’ ancora legato a Victoria Stella Doritou, classe ’97, ballerina e modella

Irama, vincitore di Amici nel 2018, 39 dischi di platino all’attivo, ha sempre avuto un grattacapo con le sue fidanzate, lo rivela al Corriere della Sera nella sua lunga intervista. Il suo problema è il lavoro: non riesce a staccare. “Le mie ragazze mi hanno sempre odiato per questo”, confessa.

Quando gli si domanda che lusso si sia mai concesso finora, il cantante rivela: “Anche se non sembra lavoro tantissimo; non faccio una vacanza da quattro anni, al massimo mi concedo quattro giorni di pausa, infatti le mie ragazze mi hanno sempre odiato per questo: andavamo dall’altra parte del mondo e poi dopo 96 ore me ne dovevo già andare”.

I due stanno insieme dal 2019

Dal 2019 è legato a Victoria Stella Doritou, ex di Andrea Zelletta, volto di Uomini e Donne ed ex gieffino vip. Classe ’97, nata a Cipro, ma con tratti somatici russi, ha studiato in Ungheria. E’ una ballerina e modella, testimonial per moltissimi marchi di prestigio in giro per tutto il mondo. I due si sono conosciuti a Milano. Irama non si fa vedere spesso con lei sui social. Al quotidiano sul suo voler mantenere il privato tale spiega: “La mia popolarità è legata alla musica, non al mio personaggio. Non ho nulla contro chi decide di fare della propria vita un reality sui social, ma io mi sono sempre sentito un coglio*e a filmare qualsiasi cosa vedessi anziché viverla”.